Sinop'ta Köy Yollarında Yenileme Çalışmaları - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sinop'ta Köy Yollarında Yenileme Çalışmaları

Sinop\'ta Köy Yollarında Yenileme Çalışmaları
22.07.2026 14:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sinop'ta köy yolları altyapı güçlendirme ve asfaltlama çalışmaları hızla devam ediyor.

Sinop'ta köy yollarında yürütülen yol altyapısı güçlendirme, astarlama ve asfaltlama çalışmaları devam ediyor.

Yaz sezonuyla birlikte çalışmalarını hızlandıran Sinop İl Özel İdaresi ekipleri, Merkez ilçeye bağlı Kozcuğaz köyü ile Durağan ilçesine bağlı Bayat, Gerze ilçesine bağlı Abdaloğlu ve Belören köylerinde eş zamanlı olarak yol yapım ve bakım çalışmaları yürütüyor. Vatandaşların daha güvenli ve konforlu ulaşım sağlaması amacıyla sürdürülen çalışmalarda, yolların altyapısı güçlendirilerek asfalt serimine uygun hale getiriliyor. Ardından gerçekleştirilen astarlama ve asfaltlama işlemleriyle köy yollarının standardının yükseltilmesi hedefleniyor.

Sinop İl Özel İdaresi'nden yapılan açıklamada, yol çalışmalarının kent genelinde aralıksız sürdürüldüğü belirtilerek, ekiplerin dört bir yanda yol altyapısını geliştirme, güçlendirme, astarlama ve asfaltlama faaliyetlerine devam ettiği ifade edildi.

Açıklamada, Sinop'un her noktasına daha kaliteli ulaşım hizmeti sunabilmek amacıyla çalışmaların program dahilinde sürdürüleceği belirtilirken, sahada görev yapan personele özverili çalışmaları dolayısıyla teşekkür edildi. - SİNOP

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Ekonomi, Ulaşım, Sinop, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Sinop'ta Köy Yollarında Yenileme Çalışmaları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arnavutköy’de cankurtaran kulesini yerinden söküp kendilerine atlama platformu yaptılar Arnavutköy'de cankurtaran kulesini yerinden söküp kendilerine atlama platformu yaptılar
Tarlada beyin kanaması geçiren 3 çocuk annesi yaşamını yitirdi Tarlada beyin kanaması geçiren 3 çocuk annesi yaşamını yitirdi
Oğuzhan Uğur’un gönderildiği cezaevi belli oldu Oğuzhan Uğur'un gönderildiği cezaevi belli oldu
Tarladaki yangını söndürmeye çalışırken hayatını kaybetti Tarladaki yangını söndürmeye çalışırken hayatını kaybetti
Eşya taşıma asansörünün minibüsün üzerine devrildiği anlar kamerada Eşya taşıma asansörünün minibüsün üzerine devrildiği anlar kamerada
Market çalışanı kadını raflara savurdu Market çalışanı kadını raflara savurdu

15:06
CHP resmen bölünüyor Bir ilin vekili daha tarafını belli etti
CHP resmen bölünüyor! Bir ilin vekili daha tarafını belli etti
14:28
AK Parti’den ayrılıp parti kuran Davutoğlu, Özgür Özel’e tavsiyede bulundu
AK Parti'den ayrılıp parti kuran Davutoğlu, Özgür Özel'e tavsiyede bulundu
13:53
İHA’ların vurduğu bölgeden yeni görüntü Zelenski’den açıklama var
İHA'ların vurduğu bölgeden yeni görüntü! Zelenski'den açıklama var
13:41
Dünya Kupası finalinde Acun Ilıcalı’nın eşine tribünlerden ’’Otur’’ tepkisi
Dünya Kupası finalinde Acun Ilıcalı'nın eşine tribünlerden ''Otur'' tepkisi
12:57
Ankara’daki helikopter kazasından acı haber
Ankara'daki helikopter kazasından acı haber
12:53
Her anı kayıtta: Bu utanç verici görüntü maalesef Türkiye’nin başkentinden
Her anı kayıtta: Bu utanç verici görüntü maalesef Türkiye'nin başkentinden
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.07.2026 15:27:01. #7.12#
SON DAKİKA: Sinop'ta Köy Yollarında Yenileme Çalışmaları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.