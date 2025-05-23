Sinop'ta Lise Öğrencileri Sanat Eserlerini Sergiledi - Son Dakika
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Sinop'ta Lise Öğrencileri Sanat Eserlerini Sergiledi

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23.05.2025 16:51
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Sinop\'ta Lise Öğrencileri Sanat Eserlerini Sergiledi
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Sinop'ta Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri, yıl boyunca geliştirdikleri resim, heykel ve grafik tasarım çalışmalarını düzenledikleri sergi ile sanatseverlerin beğenisine sundu. Sergide 150'ye yakın eser yer alırken, öğretmenleri Semra Erbaş Doğruyol öğrencilerin başarılarından duydukları gururu dile getirdi. Sergi, ziyaretçilerden yoğun ilgi aldı.

Sinop'ta lise öğrencileri eserlerini beğeniye sundu

SİNOP - Sinop'ta Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri, yıl boyunca hazırladıkları resim, heykel ve grafik tasarım çalışmalarını sergiledi.

Sinop Borsa İstanbul Şehit Ertan Yılmaz Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri, 1 yıllık eğitim-öğretim dönemi boyunca resim, heykel ve grafik tasarım alanlarında yaptıkları çalışmalarını düzenledikleri sergiyle sanatseverlerin beğenisine sundu.

Atatürk Caddesi üzerindeki eski askeri gazinonun önünde açılan sergide, akrilik ve yağlı boya tabloların yanı sıra, ünlü yazarların kitaplarının grafik tasarımla yeniden yorumlanan kapakları ile öğrenciler tarafından yapılan heykeller yer aldı.

Sergi hakkında açıklamalarda bulunan Görsel Sanatlar Öğretmeni Semra Erbaş Doğruyol, "Sergimizde 150'ye yakın çalışma var. Çalışmalarımız, 9, 10, 11 ve 12'nci sınıf öğrencilerimizin bir yıl boyunca derslerde yaptıkları eserlerden oluşuyor. Güzel Sanatlar Lisesi olmamız dolayısıyla sadece resim değil, atölye derslerinde grafik tasarım da yapıyoruz. Kitap kapakları ve afiş tasarımlarımız da bulunuyor. Akrilik ve yağlı boya tabloların yanı sıra karışık teknikte yapılmış eserlerimiz de mevcut. Öğrenci sayımız az olsa da ortaya çıkan eserler oldukça başarılı. Öğrencilerimizin başarılarından gurur duyuyoruz" dedi.

Sergi, sanatseverler tarafından yoğun ilgi gördü.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Sinop'ta Lise Öğrencileri Sanat Eserlerini Sergiledi - Son Dakika

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