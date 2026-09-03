Sinop'ta Mevlid-i Nebi Haftası: Peygamberimiz ve Güzel Ahlak Paneli - Son Dakika
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Sinop'ta Mevlid-i Nebi Haftası: Peygamberimiz ve Güzel Ahlak Paneli

Sinop\'ta Mevlid-i Nebi Haftası: Peygamberimiz ve Güzel Ahlak Paneli
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Sinop'ta Mevlid-i Nebi Haftası kapsamında Şehit Şakir Elkovan Halk Eğitim Merkezi'nde düzenlenen programda, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve açılış konuşmalarının ardından Diyanet İşleri Başkanlığı Daire Başkanı Orhan Örnek, "Peygamberimiz ve Güzel Ahlak" başlıklı panelde Hazreti Muhammed'in örnek hayatını ve güzel ahlakını anlattı. Programda, güzel ahlakın birey ve toplum üzerindeki etkileri ele alındı.

Sinop'ta Mevlid-i Nebi Haftası kapsamında düzenlenen programda, Hazreti Muhammed'in (Sallallahü aleyhi ve sellem) örnek hayatı ve güzel ahlakı anlatıldı.

Sinop'ta Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla "Peygamberimiz ve Güzel Ahlak" konulu program gerçekleştirildi. Sinop Şehit Şakir Elkovan Halk Eğitim Merkezi'nde yapılan programda, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam eden etkinliğin açılış konuşmasını Sinop İl Müftüsü Paşa Bektaş yaptı.

Mevlid-i Nebi Haftası'nın İslam alemi için hayırlara vesile olmasını dileyen Bektaş, haftanın anlam ve önemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Program kapsamında Diyanet İşleri Başkanlığı Yatırım, Emlak ve Teknik Hizmetler Daire Başkanı Orhan Örnek tarafından "Peygamberimiz ve Güzel Ahlak" başlıklı panel düzenlendi. Panelde, Peygamberimiz Hazreti Muhammed'in (sallallahü aleyhi ve sellem) örnek kişiliği ve güzel ahlakı, hayatından kesitlerle katılımcılara aktarıldı.

Güzel ahlakın birey ve toplum üzerindeki olumlu etkilerinin ele alındığı program, yapılan değerlendirmelerin ardından sona erdi.

Kaynak: İHA

Diyanet İşleri Başkanlığı, Hz Muhammed, Sinop, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Sinop'ta Mevlid-i Nebi Haftası: Peygamberimiz ve Güzel Ahlak Paneli - Son Dakika

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