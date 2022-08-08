Sinop'ta Meydan Projesi Kapsamında Yeni Yapılan Esnaf Çarşısında Tavan Çöktü: 1 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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Sinop'ta Meydan Projesi Kapsamında Yeni Yapılan Esnaf Çarşısında Tavan Çöktü: 1 Kişi Yaralandı

08.08.2022 17:02
Sinop'ta Meydan Projesi Kapsamında Yeni Yapılan Esnaf Çarşısında Tavan Çöktü: 1 Kişi Yaralandı

Sinop’ta Meydan Projesi kapsamında yıkılan işletmelerin yerine TOKİ tarafından yapılan yeni iş yerlerinde bir lokantanın alçı tavanı kırıldı, bir çalışan yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

MUSTAFA USTA

Sinop'ta Meydan Projesi kapsamında yıkılan işletmelerin yerine TOKİ tarafından yapılan yeni iş yerlerinde bir lokantanın alçı tavanı kırıldı, bir çalışan yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Sinop'ta Meydan Projesi kapsamında yıkılan işletmelerin yerine TOKİ tarafından yapılan yeni iş yerlerinde bir lokantanın alçı tavanı kırılarak yere döküldü. Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu ve projede görev alan bazı mühendislerin bulunduğu heyetin dükkanlar teslim edildikten sonra yeni esnaf çarşısını ziyaret ederek bazı notlar aldığı, o sırada ise işletmeci tarafından lokantanın tavanında şişlik olduğunu bildirdiği, görevlilerin ise not tutarak düzeltileceğini söylediği ifade edildi. Fakat herhangi bir işlem yapılmadı.

"BAKTILAR GİTTİLER O GÜNDEN BERİ GELEN OLMADI"

İşletme sahibi İbrahim Küçük, "Vali Bey ekibiyle geldi baktılar, tavanda bir akma vardı gösterdik. Fotoğrafını çektiler, görevli arkadaş 'tamam biz hallederiz' dedi. İki ay kadar oldu herhalde, baktılar gittiler o günden beri gelen olmadı. Arkadaşlar içeride çalışırken bomba gibi ses çıktı birden patladı tavan. Arkadaşın biri hafif yaralandı. Alçıyla yapılmış tavan, sıva değil" dedi.

"BÜYÜK PARÇALAR BİZİM KAFAMIZA DÜŞSE BELKİ ŞU ANDA ÖLMÜŞTÜK"

İşletmede çalışan ve o anda olayı yaşayan aşçı Meryem Bayrak, "Ben yemekleri hazırlıyordum, garson arkadaş da oradaydı. Yukarıda birisi var zannettik, ses geldi düştü biz kaçamadık yani. Arka taraftaydım ben, arkadaşın başı yarıldı kanıyor. Böyle bir şey yok, Allah kimseye yaşatmasın bu büyük parçalar bizim kafamıza düşse belki şu anda ölmüştük. Arkadaşımın başı yarıldı ama ucuz atlattık diyelim daha büyük facialar olabilirdi. Yaptığımız yemeklerimiz emeklerimiz heba oldu. Bu korkuyla yolumuza burada devam edebilir miyiz, gerçekten berbat bir durum yaşadık" diye konuştu.

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Kaynak: ANKA

Sinop, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Sinop'ta Meydan Projesi Kapsamında Yeni Yapılan Esnaf Çarşısında Tavan Çöktü: 1 Kişi Yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sinop'ta Meydan Projesi Kapsamında Yeni Yapılan Esnaf Çarşısında Tavan Çöktü: 1 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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