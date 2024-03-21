Sinop'ta nevruz kutlaması
SİNOP - Doğanın uyanışını ve baharın gelişini müjdeleyen Nevruz Bayramı, Sinop'ta büyük bir coşkuyla kutlandı.
Sinop Üniversitesi 15 Temmuz Yerleşkesinde düzenlenen kutlamalara protokol üyeleri ve öğrenciler tarafından Türklerin Ergenekon'dan çıkmasını temsilen örs üzerinde demir dövülerek, nevruz ateşi yakıldı. Öğrenciler ve protokol üyeleri yakılan nevruz ateşinin üzerinden atladı. Program kapsamında Sinop Geleneksel Türk Okçuluğu Derneği üyeleri tarafın ok atışları gerçekleştirildi. Sinop Üniversitesi Rektörü Şakir Taşdemir ve öğrenciler, Nevruz'un simgelerinden olan boyalı yumurtaları tokuştururken, kutlamalar oyun havaları oynanmasının ardından son buldu.
Günün anlam ve önemiyle ilgili açıklamalarda bulunan Rektör Taşdemir, "Nevruz, Türk'ün Ergenekon'dan çıkışını temsil eder. Aynı zamanda baharın gelişini, çiçeklerin açmasını, bereket ve bolluğu ifade eden bir bayramdır. Yıllardır Türk cumhuriyetlerinde ve ülkemizde bayram olarak kutlanmaktadır" dedi.
Kutlamaya Sinop Belediye Başkan Yardımcısı Önder Serdar Öztürk, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Muhitdin Yılmaz ve Prof. Dr. Rıza Bayrak, akademik-idari personel ve öğrenciler katıldı.
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Sakarya'da gerçekleştirilen 'Bozdoğan-11' operasyonlarında yakalanan 33 DEAŞ şüphelisi, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin yerel seçimler öncesi eylem hazırlığı içerisinde oldukları, terörizmin finansmanı kapsamında örgüte maddi yardım sağladıkları ve illegal mescit ve medrese yapılanması şeklinde faaliyet yürüttükleri tespit edildi. Operasyonlar sonucunda ise 4 tabanca, 2 tüfek, döviz, yasaklı yayın ve dokümanlar ele geçirildi.
31 Mart seçimleri öncesi AK Parti ile ters düşen Yeniden Refah Partisi'nin halen Cumhur İttifakı'nda olup olmadığı tartışma konusu. AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala'nın "YRP, Cumhur İttifakı'nda değil" açıklamasına ilişkin konuşan Genel Başkan Fatih Erbakan, "Mutabakat metnimiz var. Biz şartsız teslim olmuş parti değiliz. Eğer 'Bu şartlarda sizi Cumhur İttifakı'nda saymıyoruz' diyorlarsa diyecek bir şeyimiz yok. Bu seçimde ittifakın içinde değiliz, zaten müstakil giriyoruz" dedi.
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