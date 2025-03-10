Sinop'ta ölü yunus balığı bulundu - Son Dakika
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Yerel

Sinop'ta ölü yunus balığı bulundu

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Sinop'ta sahilde ölü bulunan yunusun ölüm sebebi için detaylı inceleme başlatıldı.

10.03.2025 12:40
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Haber: Mustafa USTA

(SİNOP) - Sinop'ta sahil kıyısında ölü şekilde bulunan yunus balığı hakkında konuşanSinop Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Avlanma ve İşleme Teknolojisi Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Uğur Özsandıkçı, "Kesin ölüm nedenini söyleyemem. Üniversite olarak rutin çalışmalarımız, popülasyon parametrelerinin belirlenmesi için geldik, boy ölçümü yaptık" dedi.

Sinop İl Özel İdaresi Karakum Sosyal Tesisleri Sahilinde gezintiye çıkan vatandaşlar, kumun üzerinde yatan bir yunus balığı olduğunu fark etti. Vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen Sinop Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi yetkilerince ilk incelemesi yapılan yunusun ölüm nedenine ilişkin detaylı inceleme yapılacağı öğrenildi.

Ölen yunusu incelemek için bölgeye gelen Sinop Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Avlanma ve İşleme Teknolojisi Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Uğur Özsandıkçı, inceleme sonrası yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

"İhbar üzerine geldik buraya. Uzman bir veteriner eşliğinde nekropsi yapma şansımız yok. Dolayısıyla kesin ölüm nedenini söyleyemem. Biz üniversite olarak rutin çalışmalarımız, popülasyon parametrelerinin belirlenmesi için geldik, boy ölçümü yaptık. Morfolojik bir inceleme yaptık. Üzerinde kesin ağ izi denilecek bir şeye rastlamadık ama keskin düzenli bir kesik var. İlk tahminim, sürüklenirken sivri bir kaya parçasının üzerinden geçmiş olabilir. Bir bıçakla ufak bir kesik de atılmış olabilir şimdilik bir şey söyleyemeyeceğim net bir inceleme yapmadan. 2 ya da 3 günlük olduğunu düşünüyorum, maksimum 5 günlüktür. Sinop'un yerel türlerinden."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Sinop'ta ölü yunus balığı bulundu - Son Dakika

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