Sinop'ta Orman Yangınları Eğitimi - Son Dakika
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Sinop'ta Orman Yangınları Eğitimi

Sinop\'ta Orman Yangınları Eğitimi
10.06.2026 13:10
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Sinop'ta orman yangınlarına müdahale kapasitesini artırmak için eğitim programı düzenlendi.

Sinop'ta, orman yangınlarına müdahale kapasitesini artırmak ve kurumlar arası koordinasyonu güçlendirmek amacıyla eğitim programı düzenlendi.

AFAD Başkanlığı koordinasyonunda düzenlenen "Orman Yangınlarında Müdahale ve Kurumlar Arası Koordinasyon Eğitimi", Sinop Valiliği Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi.

Kastamonu İl Afet ve Acil Durum Müdürü Dr. Suat Tüfekçi'nin sunumuyla gerçekleştirilen eğitime, Sinop'taki ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Program kapsamında, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) çerçevesindeki görev ve sorumluluklar, olay komuta süreçlerinde hızlı ve etkili yönetim, sahada kurumlar arası birlikte çalışabilirlik kapasitesinin artırılması ile tahliye, barınma ve haberleşme gibi çok paydaşlı süreçlerin yönetimi ele alındı.

Eğitimde, muhtemel orman yangınlarına karşı hazırlık seviyesinin yükseltilmesi, müdahale süreçlerinin daha etkin hale getirilmesi ve kurumlar arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesinin önemine dikkat çekildi.

Yetkililer, afet ve acil durumlara karşı hazırlıklı olmanın can ve mal kayıplarının önlenmesinde kritik rol oynadığını belirterek, benzer eğitim faaliyetlerinin devam edeceğini ifade etti. - SİNOP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Sinop'ta Orman Yangınları Eğitimi - Son Dakika

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