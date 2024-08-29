Kooperatif Başkanı Ünlü: 'Bu sene 50 kat daha palamut var' - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Kooperatif Başkanı Ünlü: 'Bu sene 50 kat daha palamut var'

Sinop Merkez Su Ürünleri Kooperatif Birliği Başkanı Namık Ünlü, 1 Eylül'de başlayacak olan palamut avcılığı sezonu öncesi denizdeki belirtilerin geçen seneye göre 50 kat daha fazla palamut olduğunu gösterdiğini belirtti. Ünlü, palamut avcılığının verimli olacağını düşündüklerini ve hamsinin yerini bu sene palamutun dolduracağını söyledi.

29.08.2024 20:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kooperatif Başkanı Ünlü: "Bu sene 50 kat daha palamut var"

SİNOP - Sinop Merkez Su Ürünleri Kooperatif Birliği Başkanı Namık Ünlü, "Bu sene Eylül 1 dediğimiz gün palamut avcılığına başlayacağız inşallah. Çok çok iyi gözüküyor palamutçuluk. Denizde şu andaki belirtiler geçen senekinden 50 kat daha palamut var gibi gözüküyor" dedi.

Sinop'un önemli balıkçılık merkezlerinden biri olarak bilinen kentinde, balıkçılar 1 Eylül'de başlayacak olan balık avı sezonu için hazırlıklarını tamamlamak üzere. Sinop Merkez Su Ürünleri Kooperatif Birliği Başkanı Namık Ünlü, 1 Eylül için hazırlıklarını büyük oranda tamamladıklarını belirterek açıklamalarda bulundu.

Sinop Merkez Su Ürünleri Kooperatif Birliği Başkanı Namık Ünlü, bu sene geçen seneye göre palamut avcılığının olacağını belirterek, "Bu sene sezon öncesi ağlarımızı almaya başladık, tayfalarımız da geldi. 1 Eylül'de 'Vira Bismillah' diyeceğiz inşallah. Bu sene Eylül 1 dediğimiz gün palamut avcılığına başlayacağız inşallah. Çok çok iyi gözüküyor palamutçuluk. Denizde şu andaki belirtiler geçen senekinden 50 kat daha palamut var gibi gözüküyor. 100 tane alan çaparilerimiz var şu anda çok daha büyük balık gördüklerini söylüyorlar. Biz de denize çıktığımız zaman göreceğiz inşallah. Palamut yönünde bu sezon çok verimli olacağını düşünüyoruz. Çünkü, belirtiler çok iyi. Geçen sene palamut yoktu zaten ama hamsi boldu. Bu sene de onun yerini palamut ile dolduracağız gibi gözüküyor. Hamsi için yorum yapmak şimdiden çok erken. Çünkü, bu balık bol olduğu zaman hamsiyi değirmen gibi öğütüyor. Bir balığın büyümesi için zaten bir kilograma ulaşması için en az 22 kilogram net hamsi yemesi gerekiyor, ya da istavrit yemesi gerekiyor" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Sinop Merkez, Ekonomi, Sinop, Yerel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kooperatif Başkanı Ünlü: 'Bu sene 50 kat daha palamut var' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


19:40 Irak’ta Türk SİHA’sı düşürüldü, Dışişleri Bakanlığı’ndan açıklama geldi Irak'ta Türk SİHA'sı düşürüldü, Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi
19:37 Kayıp Narin Güran’la ilgili haberlere yayın yasağı getirildi Kayıp Narin Güran'la ilgili haberlere yayın yasağı getirildi
19:16 Anneannesini öldüren eski bakan Abdüllatif Şener’in oğlu Bedirhan Şener tutuklandı Anneannesini öldüren eski bakan Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener tutuklandı
19:01 İzmir’de eşini yaralayıp yanındaki arkadaşını öldüren kişi intihar etti İzmir'de eşini yaralayıp yanındaki arkadaşını öldüren kişi intihar etti
19:01 Mesut Özil, MHP lideri Devlet Bahçeli’yi ziyaret etti Mesut Özil, MHP lideri Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti
11:14 İstanbul’da uygulama tabanlı 2 bin 500 yeni taksi devreye girecek İstanbul'da uygulama tabanlı 2 bin 500 yeni taksi devreye girecek
11:09 Üzüm üreticisi çektiği görüntüyle isyan etti: Bu sene çiftçilik hayatım bitmiştir Üzüm üreticisi çektiği görüntüyle isyan etti: Bu sene çiftçilik hayatım bitmiştir
10:45 Mesut Özil’in eşi evini paylaştı, her gören aynı yorumu yapıyor Mesut Özil'in eşi evini paylaştı, her gören aynı yorumu yapıyor
10:23 Arabada ilişkiye giren çift, yanlışlıkla vites koluna çarpınca araba nehre uçtu Arabada ilişkiye giren çift, yanlışlıkla vites koluna çarpınca araba nehre uçtu
10:12 Otel çalışanı, kadın müşterinin iç çamaşırını çaldı sonrası daha skandal Otel çalışanı, kadın müşterinin iç çamaşırını çaldı; sonrası daha skandal
10:05 Ferdi Tayfur, kızı Tuğçe Tayfur’un soyadını kullanmasına dava açacak Ferdi Tayfur, kızı Tuğçe Tayfur'un soyadını kullanmasına dava açacak
09:58 Yıldız Yatak konkordato ilan etti, fabrika çalışanları endişeli Yıldız Yatak konkordato ilan etti, fabrika çalışanları endişeli
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.08.2024 21:46:56. #1.13#
SON DAKİKA: Kooperatif Başkanı Ünlü: 'Bu sene 50 kat daha palamut var' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement