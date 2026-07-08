Sinop'ta Porsuk Fotokapana Yakalandı

(SİNOP) - Haber: Mustafa USTA

Türkiye'de nesli koruma altında bulunan porsuk, Sinop'un Erfelek ilçesinde fotokapana yakalandı.

Dünya Doğayı Koruma Birliği'nin (IUCN) nesli tehlike altında olan hayvanları ifade eden "kırmızı listesi"nde yer alan porsuk, Erfelek Gümüşsuyu'ndaki ormanlık alanda yiyecek ararken görüntülendi.

Gece saatlerinde hareket halinde olan ve çevresini dikkatle inceleyerek besin arayan porsuğun o anları, bölgeye kurulan fotokapan sistemine anbean yansıdı.

Uzmanlar, bu tür görüntülerin bölgedeki ekosistemin sağlıklı işlediğine işaret ettiğini belirterek, yaban hayatı çeşitliliğinin korunmasının önemine dikkati çekti.