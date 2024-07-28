Sinop'ta şiddetli yağış taşkınlara yol açtı - Son Dakika
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Yerel

Sinop'ta şiddetli yağış taşkınlara yol açtı

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Sinop'un Erfelek ilçesinde bulunan Kınık Deresi şiddetli yağış sonrası taştı. Birçok ev ve iş yerinde su baskınları yaşandı.

28.07.2024 05:16  Güncelleme: 05:22
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Sinop'ta şiddetli yağış taşkınlara yol açtı

SİNOP - Sinop'un Erfelek ilçesinde bulunan Kınık Deresi şiddetli yağış sonrası taştı.

Sinop'un Erfelek ilçesinde gece saatlerinde etkili olan sağanak yağmur sonrası Kınık Deresi'nin debisi yükseldi. Kınık Deresi yağmur sonrasında coşarak taşkına neden oldu. Ayrıca Erfelek ilçesinde yağmur sonrası birçok ev ve iş yerinden su baskını haberi geldi. Zemin kattaki birçok dükkan ve evlerde de su baskınlarının yaşandığı ve vatandaşın kendi imkanlarıyla suları tahliye etmeye çalıştığı öğrenildi.

Vali Mustafa Özarslan, Erfelek ilçesinde metrekareye 100 kg'ın üzerinde yağış düştüğünü açıkladı. Özarslan, "Gece saatlerinden itibaren devam eden yoğun sağanak yağış nedeniyle 21 adet su baskını ve 3 adet mahsur kalma ihbarı, toplam 24 adet ihbara ve meydana gelen olumsuzluklara gerek vatandaşlarımızdan gelen ihbarlar, gerekse kamu kurumları ve belediyelerimizin tespitleri neticesinde müdahale edilmiştir. Su alan, su baskınına maruz kala iş yeri/depoların, konutların, birçok noktada yollara sel ile gelen malzemelerin temizlenmesi, kanalların ve menfezlerin açılması, dalgıç pompalarla su baskını olan yerlere müdahale edilmesi gibi çalışmalar, kamu kurumları ve belediyelerimizin araç ve personel dahil tüm imkanlarıyla, süratle ve aralıksız bir şekilde yürütüldü. Yağışlar Erfelek'te saat 23.05 itibariyle sona erdi. Mahsur kalan 3 vatandaşımız ekiplerimizce kurtarıldı. Şu ana kadar herhangi bir can kaybı yok" dedi.

Kaynak: İHA

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