Sinop'ta Silah Kaçakçılığı Operasyonu - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Sinop'ta Silah Kaçakçılığı Operasyonu

Geniş Video İzle

Gerze'de jandarma, 2 mavzer tüfeği ve çok sayıda silah ile 1 şüpheliyi yakaladı.

31.10.2024 11:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sinop'ta 2 mavzer piyade tüfeği ele geçirildi: 1 gözaltı

SİNOP - Sinop'un Gerze ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 2 adet mavzer piyade tüfeğinin de bulunduğu çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Sinop İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince silah ve mühimmat kaçakçılığı ile mücadeleye yönelik yapılan çalışma neticesinde, Gerze ilçesinde tespit edilen şahsın üzerinde, evinde ve eklentilerinde yapılan aramalarda 2 adet mavzer piyade tüfeği, 1 adet 9 mm ruhsatsız tabanca, 1 adet 6 mm çapında ruhsatsız tabanca, 3 adet ruhsatsız av tüfeği, 2 adet işlemeli hançer, 1 adet kasatura, 3 gram kubar esrar, 1 adet uyuşturucu öğütme aparatı, 93 adet mavzer fişeği, 65 adet 9 mm çapında tabanca fişeği, 37 adet 6 mm çapında tabanca fişeği ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli şahıs yakalanırken, hakkında gerekli yasal işlemler başlatıldı.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Politika, Jandarma, Güvenlik, 3-sayfa, Piyade, Yerel, Gerze, Sinop, Son Dakika

Son Dakika Yerel Sinop'ta Silah Kaçakçılığı Operasyonu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:12 Volkan Demirel’in imza törenine damga vuran an Volkan Demirel'in imza törenine damga vuran an
14:55 Beyaz et firmalarına rekor ceza Beyaz et firmalarına rekor ceza
14:53 Jandarmadaki görüntüleri ortaya çıktı Nevzat Bahtiyar, 8 yaşındaki Narin’i çuvala böyle yerleştirmiş Jandarmadaki görüntüleri ortaya çıktı! Nevzat Bahtiyar, 8 yaşındaki Narin'i çuvala böyle yerleştirmiş
13:17 Esenyurt Belediyesi’ne gitmeye çalışan CHP otobüsü polis barikatına takıldı Esenyurt Belediyesi'ne gitmeye çalışan CHP otobüsü polis barikatına takıldı
12:59 Mansur Yavaş, Esenyurt Belediyesi önündeki buluşmaya gitmiyor Mansur Yavaş, Esenyurt Belediyesi önündeki buluşmaya gitmiyor
06:53 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde Kostümle koşarken yakalandı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Kostümle koşarken yakalandı
01:28 Yer ve saat verdi: Ahmet Özer’in tutuklanmasının ardından Özgür Özel’den kritik çağrı Yer ve saat verdi: Ahmet Özer'in tutuklanmasının ardından Özgür Özel'den kritik çağrı
00:04 Orta Doğu’da sürpriz gelişme: İsrail ordusu 7 gün içinde ülkeden çekilecek Orta Doğu'da sürpriz gelişme: İsrail ordusu 7 gün içinde ülkeden çekilecek
23:43 İBB Başkanı İmamoğlu, Çağlayan Adliyesi’nde: Hani İmralı’dan Meclis’e yol yapıyordunuz İBB Başkanı İmamoğlu, Çağlayan Adliyesi'nde: Hani İmralı'dan Meclis'e yol yapıyordunuz
23:14 Savcılığın Ahmet Özer yazısında çarpıcı, ’’Öcalan’’ detayı Savcılığın Ahmet Özer yazısında çarpıcı, ''Öcalan'' detayı!
22:22 CHP MYK İstanbul’da olağanüstü toplanıyor CHP MYK İstanbul'da olağanüstü toplanıyor
22:14 Köprüde şeytan kostümüyle koşan şahıs yakalandı Köprüde şeytan kostümüyle koşan şahıs yakalandı
21:41 Esenyurt’un eski başkanı Necmi Kadıoğlu’ndan dikkat çeken paylaşım Esenyurt'un eski başkanı Necmi Kadıoğlu'ndan dikkat çeken paylaşım
20:13 MHP liderine idam ipi fırlatan Dervişoğlu: Ben Bahçeli ile her zaman el sıkışırım MHP liderine idam ipi fırlatan Dervişoğlu: Ben Bahçeli ile her zaman el sıkışırım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.10.2024 16:33:31. #1.12#
SON DAKİKA: Sinop'ta Silah Kaçakçılığı Operasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.