Sinop'ta ilçe tarım ve orman müdürlüklerinde görevli su ürünleri mühendisleri, güncel mevzuatın sahada uygulanmasına yönelik oryantasyon programı kapsamında balık satış noktalarında denetim yaptı.

Sinop İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce su ürünleri mühendislerine yönelik düzenlenen oryantasyon programı tamamlandı. İl Müdürü Murat Genc'in koordinasyonunda yürütülen programın saha çalışmasında mühendisler, balık satış noktalarında kontrol ve denetim gerçekleştirdi.

Programla ilçelerde görev yapan mühendislerin mesleki bilgi ve deneyimlerinin artırılması, mevzuattaki değişikliklerin sahadaki denetimlere yansıtılması amaçlandı.

Programı değerlendiren Genc, balıkçılık kaynaklarının gelecek nesillere aktarılması için sahada görev yapan personelin bilgilerinin güncel tutulmasının önemini vurguladı. Genc, "Bu kapsamda gerçekleştirilen oryantasyon sürecinin başarıyla tamamlanmasından memnuniyet duyuyoruz. Edinilen bilgi ve tecrübelerin sahadaki denetim ve kontrol çalışmalarına önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz" dedi.