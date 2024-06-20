Yerel

Sinop'ta tarihi ahşap ev alev alev yanarak kullanılmaz hale geldi

SİNOP - Sinop'ta çıkan yangından ahşap ev yanarak kullanılmaz hale geldi.

Yangın, Sinop'un Boyabat ilçesi Camikebir Mahallesi Sinan Sokak'ta meydana geldi.

3 katlı ahşap tarihi binada henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangını gören çevredeki vatandaşların ihbarı sonucu olay yerine Boyabat Belediyesi itfaiye ekipleri, Orman İşletme Müdürlüğü ve Durağan Belediyesi İtfaiyesi ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin uzun uğraşları sonucu kontrol altına alındı.