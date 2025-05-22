Sinop'ta trafik kazası: 2 yaralı
SİNOP - Sinop'ta minibüs ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Kaza, saat 16.15'te Ada Mahallesi Kartal Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.K'nın kullandığı 57 KA 530 plakalı minibüs yokuşu çıkarken, karşı istikametten gelen 57 ACJ 592 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpışma sonucu motosiklette bulunan D.N. ve S.K.U. yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince ambulansla Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme sürüyor.
Son Dakika › Yerel › Sinop'ta Minibüs ve Motosiklet Kaza Yaptı - Son Dakika
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