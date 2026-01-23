Sinop Belediye Başkanı Gürbüz, Yeni Yol Projesiyle İlgili Konuştu: Mülk Sahiplerinden Yola Terk İşlemlerini Yapmalarını İstiyoruz - Son Dakika
Sinop Belediye Başkanı Gürbüz, Yeni Yol Projesiyle İlgili Konuştu: Mülk Sahiplerinden Yola Terk İşlemlerini Yapmalarını İstiyoruz

23.01.2026 14:22  Güncelleme: 15:44
Sinop Belediye Başkanı Metin Gürbüz, kentteki trafik sorununu çözmek için yeni bir ulaşım projesi başlattıklarını duyurdu. Mülk sahiplerinden yola terk işlemlerini yapmalarını isteyen Gürbüz, projenin yaya ve araç trafiği açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

Haber: Mustafa USTA

(SİNOP) - Sinop Belediye Başkanı Metin Gürbüz, trafiğe rahatlatmak için kente yapılacak yol projesi için mülk sahiplerine yola terk işlemlerini yapmaları çağrısında bulunarak "Hem yaya trafiği açısından hem de araç trafiği açısından çok önemli bir proje. Bunun için de vatandaşlarımızdan üzerine düşen görevlerini, sorumluluklarını yapmalarını istiyoruz. Biz bu sorumluluğu üstlenmeye, bizim Sinop Belediyesi olarak üzerimize düşeni yapmaya hazırız" dedi.

Sinop Belediye Başkanı Metin Gürbüz, kent trafiğini rahatlatacak yeni bir ulaşım projesini açıkladı. Proje, Zeytinlik Mahallesi'nden başlayarak Yakamoz, Kemalettin Sami Paşa ve Derviş Sarabil Caddeleri ile Kuruçeşme Sokağı'nı birbirine ve Hükümet Meydanı'na bağlayacak. Yol genişletme ve altyapı çalışmalarının tamamlanabilmesi için mülkiyet sahiplerinden yola terk işlemlerini gerçekleştirmelerini isteyen Gürbüz, şöyle konuştu:

"Sinop'ta trafik sorununu, kent trafik sıkışıklığı sorununu giderecek bir proje var. Zeytinlik Mahallemizdeki Yakamoz Caddesi'ni, Kemalettin Sami Paşa Caddesi'ni ve Derviş Sarabil Caddesi'ne, dolayısıyla hükümet meydanına bağlayacak, Kefevi Mahallemizi bağlayacak bir proje daha var. Bu proje Etnografya Müzesi'nden başlayarak, Kuruçeşme Sokağı'nın üst tarafından geçiyor ve Yakamoz Caddesi'ne bağlanıyor. Bu da hayata geçtiğinde o bölgedeki vatandaşlarımız güvenli bir şekilde Hükümet Meydanı'na ve şehrin giriş, çıkış arterlerine ulaşmış olacaklar.

"Bu proje şehrin giriş ve çıkış arterlerine taşıyacak bir proje"

Bu proje Derviş Sarabilir Caddesi, Kemalettin Sami Paşa Caddesi ve Kuruçeşma Sokağı, Yakamoz Caddesi dolayısıyla Ada Mahallemize ve Zeytinlik Mahallemizdeki meskenlerin bulunduğu, iş yerlerinin bulunduğu, nüfusumuzun yoğun bulunduğu bölgeyi meydana taşıyacak ve şehrin giriş ve çıkış arterlerine taşıyacak bir proje. Proje hayata geçirildiğinde o bölgedeki trafik sorunu bir nebze olsun çözülmüş olacak. Bazı mülkiyet sahipleri yola terklerini gerçekleştirdiler. O bölgedeki yola terkler yapıldıktan sonra 10 metrelik bir caddeye kavuşmuş olacağız. Dolayısıyla yolun hizmetini biz açacağız. Bizim istediğimiz mülkiyet sahiplerinden yola terk edilmesi gereken kısımları terk etmeleri. Terk eden vatandaşlarımız var. Çünkü yapı yapabilmeleri için koruma imar planlarına göre o bölgede yola terk işlemleri yapılacak.

"Hem yaya trafiği açısından hem de araç trafiği açısından çok önemli bir proje"

Bu yol aynı zamanda Okullar Caddesi'ne alternatif olmuş olacak. Bu yol aynı zamanda Yüksek Kaldırm'a inen sokağa bir alternatif olmuş olacak. Derviş Sarabil Caddesi'ne ve Kemalettin Sami Paşa Caddesi'ne alternatif bir yol olmuş olacak. Hem yaya trafiği açısından hem de araç trafiği açısından çok önemli bir proje. Bunun için de vatandaşlarımızdan üzerine düşen görevlerini, sorumluluklarını yapmalarını istiyoruz. Biz bu sorumluluğu üstlenmeye, bizim Sinop Belediyesi olarak üzerimize düşeni yapmaya hazırız."

