Sinop'ta Türk Mutfağı Haftası - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sinop'ta Türk Mutfağı Haftası

21.05.2026 16:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sinop'ta düzenlenen etkinlikte yöresel lezzetler turistlere sunuldu, katılımcılar büyük beğeni topladı.

(SİNOP) - Sinop'ta Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri kapsamında Tarihi Cezaevi Müzesi'ni ziyaret eden yerli ve yabancı turistlere kentin tescilli ve geleneksel lezzetleri ikram edildi.

Sinop Tarihi Cezaevi Müzesi bahçesinde Sinop mutfağına özgü yiyeceklerin sunulduğu etkinlikte kentin gastronomi sembollerinden Sinop keşkeği, mısır ekmeği, coğrafi işaretli Boyabat ezmesi, geleneksel Pekmezli köy helvası, meşhur Sinop nokulu ve Türk kahvesi ikram edildi. Tarihi atmosferde yöresel tatları deneyimleyen turistler, Sinop lezzetlerine tam not verdi.

Sinop İl Kültür ve Turizm Müdürü Fatih Güzel, 21-27 Mayıs arasında tüm dünyada ve büyükelçiliklerde eş zamanlı olarak düzenlenen Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri kapsamında Sinop'ta da programlar yapıldığını açıkladı. Geleneksel Türk mutfağının atıksız, sürdürülebilir ve sağlıklı yönlerini tanıtmayı amaçladıklarını belirten Güzel, Sinop Tarihi Cezaevi'nde şehrin yöresel lezzetlerinin hem turistlere hem de misafirlere ikram edildiğini söyledi.

Gastronomi turizminin, turistlerin bir bölgenin mutfak kültürünü ve üretim yöntemlerini keşfetmesini sağladığını vurgulayan Güzel, Sinop'un tarihi, kültürel ve doğal değerlerinin yanı sıra yöresel tatlarıyla da farklı deneyimler sunduğunu belirtti.

Bilecik'ten Sinop'u gezmeye gelen ve etkinlikle karşılaşan Hakan Yavuz, "Bilecik'ten annemle beraber seyahat için geldik. Aynı zamanda burada bir arkadaşım var. Onun ziyarete geldik. Bugün de bu müzeyi ziyaret edelim dedik. Çok güzel bir programla karşılaştık. Ustalarımızın ellerine sağlık. Hepsinin tadı lezzeti harika. Buradan gidince de buranın lezzetlerini tavsiye edeceğiz" dedi.

Kocaeli'den gelen Reyhan Kemaloğlu da Sinop'u çok beğendiklerini ifade ederek, "Her şeyi çok güzeldi. Çok beğendik. Arkadaşlarıma tavsiye ederim, ediyorum da. Ettiklerim de geliyor" diye konuştu.

Ertuğrul Kemaloğlu ise ilk kez keşkek tattığını belirterek, "Bizim burada evimiz var. Her yıl geliyoruz. Bu etkinlikten tesadüf Kültür İl Müdürü'nden dolayı haberimiz oldu. Ama isabet olmuş. İkramlar çok güzeldi. Karşılama çok güzeldi. Sinop keşkeğini ilk defa yedim. Çok hoşuma gitti açıkçası" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

Etkinlikler, Gastronomi, Kültür, Turizm, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Sinop'ta Türk Mutfağı Haftası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aldığı oto çekiciyi kamyonete çevirmek istedi, ruhsatın sahte olduğunu öğrendi Aldığı oto çekiciyi kamyonete çevirmek istedi, ruhsatın sahte olduğunu öğrendi
13 haftalık hamile kadının lüks otelde sır dolu ölümü 13 haftalık hamile kadının lüks otelde sır dolu ölümü
AB ve NATO’dan Rusya’ya savaş ilanı gibi tehdit: Güçle karşılık veririz AB ve NATO'dan Rusya'ya savaş ilanı gibi tehdit: Güçle karşılık veririz
Fenerbahçe’de Robertson transferinde korkulan oldu Fenerbahçe'de Robertson transferinde korkulan oldu
Malatya’da öğrencilerin deprem tahliyesi kamerada Malatya'da öğrencilerin deprem tahliyesi kamerada
Aziz Yıldırım: Cuma günü tanıtacağız Aziz Yıldırım: Cuma günü tanıtacağız

16:47
Hatay’daki sel felaketinde can kaybı 3’e yükseldi
Hatay'daki sel felaketinde can kaybı 3'e yükseldi
16:40
İBB’ye yönelik yolsuzluk davasında 9 kişi hakkında tahliye kararı verildi
İBB'ye yönelik yolsuzluk davasında 9 kişi hakkında tahliye kararı verildi
16:20
Fatih Erbakan’dan çok konuşulacak “butlan“ yorumu: Çıkma ihtimali yüksek
Fatih Erbakan'dan çok konuşulacak "butlan" yorumu: Çıkma ihtimali yüksek
15:59
Uyuşturucu operasyonunda yeni detaylar: “Saçma sapan haberler“ diyen Tan Taşçı da gözaltında
Uyuşturucu operasyonunda yeni detaylar: "Saçma sapan haberler" diyen Tan Taşçı da gözaltında
15:59
Aziz Yıldırım’ın merakla beklenen Aykut Kocaman kararı belli oldu
Aziz Yıldırım'ın merakla beklenen Aykut Kocaman kararı belli oldu
15:45
CHP’de “mutlak butlan“ krizi Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen hakkında partiden ihraç istemi
CHP'de "mutlak butlan" krizi! Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen hakkında partiden ihraç istemi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2026 17:03:24. #7.13#
SON DAKİKA: Sinop'ta Türk Mutfağı Haftası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.