Sinop’ta ümmet coğrafyaları konferansı ve tiyatro gösterisi yoğun ilgi gördü

Sinop'ta düzenlenen "Ümmet Coğrafyaları Konferansı ve Tiyatro Gösterisi" yoğun ilgi gördü.

İlahiyat Fakültesi Şehit Ömer Can Açıkgöz Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programda konuşmacı olarak yer alan Cengiz Mutlu, ümmet coğrafyasında yaşanan insani dramlar ile Müslüman toplumların karşı karşıya bulunduğu sorunlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Mutlu, birlik, dayanışma ve bilinçli hareket etmenin önemine dikkat çekti.

Konferans kapsamında sahnelenen tiyatro gösterisinde ise özellikle Filistin başta olmak üzere ümmet coğrafyasının farklı bölgelerinde yaşanan acılar sahneye taşındı. Duygusal anların yaşandığı gösteride katılımcılar zaman zaman gözyaşlarını tutamadı.

Program sonunda Müslümanların birlik ve uyanışına vesile olması temennisinde bulunuldu.

Programa ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Sinop İl Temsilcisi İsmail Aksoy, İlahiyat Fakültesi Dekan Yardımcıları Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Karaağaç ile Dr. Öğr. Üyesi Yusuf Ziya Kurtuluş'un yanı sıra çok sayıda akademisyen ve öğrenci katıldı. - SİNOP