Sinop’ta ümmet coğrafyaları konferansı ve tiyatro gösterisi yoğun ilgi gördü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sinop’ta ümmet coğrafyaları konferansı ve tiyatro gösterisi yoğun ilgi gördü

Sinop’ta ümmet coğrafyaları konferansı ve tiyatro gösterisi yoğun ilgi gördü
13.05.2026 14:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sinop'ta düzenlenen Ümmet Coğrafyaları Konferansı ve Tiyatro Gösterisi, Filistin başta olmak üzere Müslüman toplumların sorunlarını ele aldı. Cengiz Mutlu birlik ve dayanışma vurgusu yaptı, tiyatro gösterisi duygusal anlar yaşattı.

Sinop'ta düzenlenen "Ümmet Coğrafyaları Konferansı ve Tiyatro Gösterisi" yoğun ilgi gördü.

İlahiyat Fakültesi Şehit Ömer Can Açıkgöz Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programda konuşmacı olarak yer alan Cengiz Mutlu, ümmet coğrafyasında yaşanan insani dramlar ile Müslüman toplumların karşı karşıya bulunduğu sorunlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Mutlu, birlik, dayanışma ve bilinçli hareket etmenin önemine dikkat çekti.

Konferans kapsamında sahnelenen tiyatro gösterisinde ise özellikle Filistin başta olmak üzere ümmet coğrafyasının farklı bölgelerinde yaşanan acılar sahneye taşındı. Duygusal anların yaşandığı gösteride katılımcılar zaman zaman gözyaşlarını tutamadı.

Program sonunda Müslümanların birlik ve uyanışına vesile olması temennisinde bulunuldu.

Programa ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Sinop İl Temsilcisi İsmail Aksoy, İlahiyat Fakültesi Dekan Yardımcıları Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Karaağaç ile Dr. Öğr. Üyesi Yusuf Ziya Kurtuluş'un yanı sıra çok sayıda akademisyen ve öğrenci katıldı. - SİNOP

Kaynak: İHA

Kültür, Sanat, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Sinop’ta ümmet coğrafyaları konferansı ve tiyatro gösterisi yoğun ilgi gördü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Boya yaparken kalp krizi geçiren yaşlı adam hayatını kaybetti Boya yaparken kalp krizi geçiren yaşlı adam hayatını kaybetti
Menemen’de tır kazası: 2 ölü Menemen'de tır kazası: 2 ölü
Adıyaman’da bir kişi kendini asarak hayatına son verdi Adıyaman'da bir kişi kendini asarak hayatına son verdi
İran’da 4,6 büyüklüğünde deprem İran'da 4,6 büyüklüğünde deprem
Selin vurduğu Samsun’un Havza ilçesinde eğitime bir gün ara verildi Selin vurduğu Samsun'un Havza ilçesinde eğitime bir gün ara verildi
İstanbul’daki fuhuş soruşturmasında iş insanı tutuklandı İstanbul'daki fuhuş soruşturmasında iş insanı tutuklandı

23:55
İran’dan Netanyahu’nun gizli ziyarette bulunduğu BAE’ye tepki: Hesap vereceksiniz
İran'dan Netanyahu'nun gizli ziyarette bulunduğu BAE'ye tepki: Hesap vereceksiniz
23:42
’’100 milyon Euro’ya Fenerbahçe için marş yazar mısın’’ sorusuna Emircan İğrek’ten bomba cevap
''100 milyon Euro'ya Fenerbahçe için marş yazar mısın?'' sorusuna Emircan İğrek'ten bomba cevap
23:30
İstanbul’da taksici dehşeti Genç kadını araca kilitleyip darbetti
İstanbul'da taksici dehşeti! Genç kadını araca kilitleyip darbetti
22:28
Pekin zirvesinde Tayvan krizi Trump’ın “silah“ açıklaması tepki çekti
Pekin zirvesinde Tayvan krizi! Trump'ın "silah" açıklaması tepki çekti
22:09
Trump’ın FED adayı Kevin Warsh Senato’dan onay aldı
Trump'ın FED adayı Kevin Warsh Senato'dan onay aldı
21:41
Maçka Parkı’nda yürüyüş yapan Sevda Demirel’in ayağı kırıldı
Maçka Parkı’nda yürüyüş yapan Sevda Demirel’in ayağı kırıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2026 00:06:12. #7.13#
SON DAKİKA: Sinop’ta ümmet coğrafyaları konferansı ve tiyatro gösterisi yoğun ilgi gördü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.