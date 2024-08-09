Sinop'ta uyuşturucu operasyonu: 6,4 kilo esrar ve 521 kök kenevir ele geçirildi - Son Dakika
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Sinop'ta uyuşturucu operasyonu: 6,4 kilo esrar ve 521 kök kenevir ele geçirildi

Sinop'ta jandarma tarafından yapılan operasyonda 6 kilo 400 gram esrar ve 521 kök kenevir ele geçirildi. Operasyonda ayrıca ruhsatsız silahlar da bulundu.

09.08.2024 19:36
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Sinop'ta uyuşturucu operasyonu: 6,4 kilo esrar ve 521 kök kenevir ele geçirildi

SİNOP - Sinop'ta jandarma tarafından yapılan operasyonda 6 kilo 400 gram esrar ve 521 kök kenevir ele geçirildi.

Sinop İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Sinop'un Merkez ilçesinde bir adrese düzenlenen operasyonda, yüklü miktarda uyuşturucu madde elde edildi. Operasyonda ayrıca ruhsatsız silahlar da bulundu. Gerçekleştirilen operasyonda; 6 kilo 400 gram kubar esrar, 521 kök kenevir bitkisi, 16 kök skunk bitkisi, 2 adet ruhsatsız av tüfeği ve 86 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli şahıs yakalanarak hakkında adli işlemler başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Sinop'ta uyuşturucu operasyonu: 6,4 kilo esrar ve 521 kök kenevir ele geçirildi - Son Dakika

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