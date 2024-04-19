Sinop\'ta Valinin doğaya saldığı kartal paniğe neden oldu

Yerel

Sinop'ta ilginç olay: Valinin doğaya saldığı kartal paniğe neden oldu

SİNOP - Sinop'ta tedavisinin ardından Vali Mustafa Özarslan tarafından doğayı salınan kartal, kadının üzerine hamle yapınca paniğe neden oldu. O anlar kameraya yansıdı.

Sinop'ta yaralı halde bulunan ve Sarıkum Yaban Hayatı Koruma ve Rehabilitasyon Merkezinde tedavi altına alınan yılan kartalı tedavisinin andından Sinop Valisi Dr. Mustafa Özarslan tarafından yeniden doğaya salındı. Özgürlüğe kanat çırpan yılan kartalı doğaya bırakıldığı an önce çevrede Sinop Valiliği Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Hakan Şimşek'e, ardından genç kadının üzerine hareket etti. Kadın panikle kaçarken çanta ile kendisini korumaya çalıştı. O anlar saniye saniye kameralara yansırken, kartal ise daha sonra ormana doğru kanat çırptı.