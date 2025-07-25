Sinop'ta Yol Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
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Sinop'ta Yol Çalışmaları Devam Ediyor

Sinop\'ta Yol Çalışmaları Devam Ediyor
25.07.2025 14:34
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Vali Ali Osman Bulat, yol iyileştirme çalışmalarını yerinde inceledi. Çalışmalar hızla sürüyor.

Sinop'ta asfalt ve yol iyileştirme çalışmaları sürerken, Valisi Ali Osman Bulat ve İl Genel Meclisi Başkanı Ersin Yaman bölgedeki çalışmaları yerinde inceledi.

Sinop İl Özel İdaresi tarafından yürütülen asfalt ve yama çalışmaları Yalı ve Taşmanlı köylerinde devam ediyor. Merkezin ilk asfalt çalışması Yalı köyünde başladı. Protokol kapsamında görevlendirilen Sinop Cezaevi çalışma ekibi de sahada aktif görev yapıyor. Taşmanlı köyünde ise yama çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Vali Yardımcısı Bulat ve Sinop İl Genel Meclisi Başkanı Yaman, devam eden çalışmalar hakkında Sinop İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Yahya Çınkıl'dan bilgi aldı. Yetkililer, projelerin planlandığı şekilde ilerlediğini ve vatandaşların yaşam kalitesinin artırılmasının öncelikli hedef olduğunu belirtti. - SİNOP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Sinop'ta Yol Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika

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