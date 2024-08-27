Yerel

Ben Affleck ve Jennifer Lopez\'in ayrılığının altından yasak aşk çıktı

Yeni ölümcül oyuncağını kahkahalarla test etti

MasterChef Türkiye\'de eleme! İddialı yarışmacı yarışmaya veda etti

Gece yarısı silahlar konuştu! 3 ölü 1 yaralı var

Top her kaleye girdiğinde neye uğradığını şaşırdı

Sinop'ta yoldaki çukura giren motosikletli kaza yaptı: 1 yaralı

SİNOP - Sinop'ta meydana gelen motosiklet kazasında sürücü yaralandı.

Kaza, Karakum mevkiinde saat 23.00 sıralarında meydana geldi. F. B hakimiyetindeki 57 ABP 676 plakalı motosiklet, seyir halindeyken yoldaki çukura girerek düştü. Çevredeki vatandaşların ihbarı sonrası olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.