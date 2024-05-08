Sinop\'ta Yusuflu Hıdırellez ve Güreş Şenliği Coşkuyla Gerçekleştirildi

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Sinop'un Türkeli ilçesine bağlı Yusuflu köyünde her yıl düzenlenen, pandemi nedeniyle son 5 yıldır yapılamayan ve 65. Yusuflu Hıdırellez ve Güreş Şenliği, coşkuyla gerçekleştirildi.

Tarihi Yusuflu Köyü Hıdırellez ve Karakucak Güreş Şenliği'ne İlçe Kaymakamı Safa Kahraman, Belediye Başkanı Veysel Şahin, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

5 yıl aradan sonra büyük bir coşkuyla gerçekleştirilen Hıdırellez ve Güreş Şenlikleri'nde 100'den fazla güreşçi er meydanında mücadele etti. Başarı gösteren güreşçiler ödüllerini protokol üyelerinin elinden aldı.

Şenliğin bu seneki Güreş Ağası Kibar Ekşioğlu oldu. Ziyaretçilere, şenliğin olmazsa olmazlarından biri olan keşkek ikram edildi. - SİNOP