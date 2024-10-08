Sinop'taki Su Arızası Kalıcı Olarak Gideriliyor - Son Dakika
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Sinop'taki Su Arızası Kalıcı Olarak Gideriliyor

Sinop\'taki Su Arızası Kalıcı Olarak Gideriliyor

Sinop'ta bir ay önce patlayan ana isale hattındaki arıza kalıcı olarak çözülmeye çalışılıyor. Belediye yetkilileri, geçici su verilmesinin ardından yeni parçaların geldiğini ve gerekli onarımların başlatıldığını açıkladı.

08.10.2024 15:25  Güncelleme: 15:28
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Sinop'ta ana isale hattındaki arıza

SİNOP - Sinop'ta 1 ay önce patlayan ve geçici olarak onarılan ana isale hattındaki arıza kalıcı olarak gideriliyor.

Sinop Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürü Turgut Sipahi, 06 Eylül'de Gelincik Mahallesi'nde ana isale hattında meydana gelen su arızasıyla ilgili detaylı açıklamalarda bulundu. Önceki arızanın ardından geçici olarak suyun verildiğini hatırlatan Sipahi, "Geçici olarak o gün suyu verdik. O sırada yeni parçalarımızı ve malzemelerimizi talep ettik. Şu anda malzemelerimiz geldi ve kaynak çalışmalarına başlıyoruz. Bugün itibarıyla arızayı gidermeye çalışacağız ve akşamüzeri de suyu vermeyi hedefliyoruz. Burada, patlayan manşonun parçaları, makinenin okumasında sorun yaşadığı için eski tamirimiz geçici bir çözüm olmuştu. Okulların açılması nedeniyle vatandaşlarımızın mağdur olmaması için suyu vermek zorunda kaldık. Ancak şu an, yeni bir manşon getirttik ve kaynak yapacağız" dedi.

Zemin oynaması, çatlakların kapanması ve heyelan gibi faktörlerin borularda arızalara yol açabileceğini vurgulayan Sipahi, "Zemin oynadığı için borular da yer altında hareket ediyor. Bu, zaman zaman arızalara neden olabiliyor. Ayrıca, boruların yıpranması da etkili. Biz kazıyoruz, doğalgaz ve diğer hizmet sağlayıcılar da aynı güzergah üzerinde çalıştığı için zaman zaman zararlar meydana gelebiliyor. Buradaki çalışmamız, Gelincik Mahallesi'nin su ihtiyacını karşılayan çok önemli bir hat. Burası, isale hattından gelip Gelincik Mahallesi'ni besleyen depoya gelen bir su borusu. Bu nedenle, çalışmalarımızı titizlikle sürdürüyoruz. Çalışmamız bittikten sonra, akşam saatlerinde suyu vermemiz mümkün olacak. Vatandaşlarımızdan anlayış bekliyoruz. Geçici çözümle suyun verilmesi, onların mağduriyetini gidermek içindi. Ama kalıcı bir çözüm sağlamak için gerekli çalışmaları yapıyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Sinop'taki Su Arızası Kalıcı Olarak Gideriliyor - Son Dakika

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