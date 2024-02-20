Sinop\'tan Umre Yolculuğuna Uğurlama Programı

Yerel

Sinop'un Türkeli ilçesinden umre ibadetini yerine getirmek üzere kutsal topraklara gidecek olan vatandaşlar, Türkeli Merkez Camii önünde düzenlenen programla umre yolculuğuna uğurlandı.

Fatih Camii İmam Hatibi Atilla Şentürk'ün rehberliğinde kutsal topraklara gidecek olan vatandaşlar için düzenlenen uğurlama programına, çeşitli ziyaretler için ilçede bulunan Vali Dr. Mustafa Özarslan'ın yanı sıra, İlçe Kaymakamı Safa Kahraman, Belediye Başkanı Veysel Şahin, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan program, İlçe Müftülüğü personeli tarafından seslendirilen çeşitli ilahiler ile devam etti. Daha sonra İlçe Müftüsü Halil İbrahim Kömürcü'nün yaptığı konuşma ve dua ile program son buldu. - SİNOP