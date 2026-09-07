Sinop Türkeli'de su kuyusu enerji hatları taşkına karşı güvenli bölgeye taşınıyor
Sinop'un Türkeli ilçesinde, Yılanlık mevkisindeki içme suyu kuyularını besleyen enerji hatları, taşkın riskine karşı dere yatağından uzaklaştırılarak daha güvenli iç kesimlere taşınıyor. Çalışmanın tamamlanmasıyla sel ve olumsuz hava koşullarında yaşanabilecek enerji arızaları ve buna bağlı su kesintilerinin önüne geçilmesi hedefleniyor.
Sinop'un Türkeli ilçesinde, içme suyu kuyularını besleyen enerji hatlarının sel ve su baskınlarından zarar görmesini önlemek amacıyla yenileme ve taşıma çalışması başlatıldı.
Yılanlık mevkisindeki kuyuların dere kenarından geçen enerji hatları, taşkın riskine karşı daha güvenli bölgelere taşınıyor. Çalışmalar kapsamında hatların dere yatağından uzaklaştırılarak iç kesimlere alınması planlanıyor.
Projenin tamamlanmasıyla sel ve olumsuz hava koşullarında yaşanabilecek enerji arızaları ile buna bağlı su kesintilerinin önüne geçilmesi hedefleniyor.
Kaynak: İHA
Son Dakika › Yerel › Sinop Türkeli'de su kuyusu enerji hatları taşkına karşı güvenli bölgeye taşınıyor - Son Dakika
DEM Parti'nin adı bir kez daha değişiyor: Demokratik Cumhuriyet Hareketi olarak yeni bir hareketi inşa edeceğiz
Sizin düşünceleriniz neler ?