Sinop Üniversitesinden Hayvan Barınağına Kulübe Bağışı - Son Dakika
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Sinop Üniversitesinden Hayvan Barınağına Kulübe Bağışı

Sinop Üniversitesinden Hayvan Barınağına Kulübe Bağışı

Sinop Üniversitesi Tarih Öğrenci Topluluğu, 'Can Dostlarımızın Yuvasını Yapıyoruz' projesi kapsamında Sinop Belediyesi Hayvan Barınağı'na 7 adet kulübe bağışlayarak barınaktaki hayvanların yaşam koşullarını iyileştirdi.

06.03.2025 14:27  Güncelleme: 14:29
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Sinop'ta üniversite öğrencileri tarafından hayan barınağına kulübe bağışlandı.

Sinop Üniversitesi Tarih Öğrenci Topluluğu, Gençlik ve Spor Bakanlığı UNİDES projesi kapsamında aldığı ödenekle sosyal sorumluluk projesine imza attı. Tarih Öğrenci Topluluğu tarafından "Can Dostlarımızın Yuvasını Yapıyoruz" projesi çerçevesinde Sinop Belediyesi Hayvan Barınağı'na 7 adet kulübe bağışlandı. Topluluk üyeleri, akademik danışmanları Dr. Öğr. Üyesi Umut Cafer Karadoğan'ın rehberliğinde gerçekleştirdikleri bu projeyle barınaktaki hayvanların daha iyi şartlarda yaşamasına katkı sağladı. Kulübün özverili çalışmaları sayesinde barınaktaki hayvanlar, soğuk kış aylarında daha güvenli ve sıcak bir yuvaya kavuştu. - SİNOP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Sinop Üniversitesinden Hayvan Barınağına Kulübe Bağışı - Son Dakika

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