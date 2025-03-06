Sinop Üniversitesinden Hayvan Barınağına Kulübe Bağışı

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Sinop'ta üniversite öğrencileri tarafından hayan barınağına kulübe bağışlandı.

Sinop Üniversitesi Tarih Öğrenci Topluluğu, Gençlik ve Spor Bakanlığı UNİDES projesi kapsamında aldığı ödenekle sosyal sorumluluk projesine imza attı. Tarih Öğrenci Topluluğu tarafından "Can Dostlarımızın Yuvasını Yapıyoruz" projesi çerçevesinde Sinop Belediyesi Hayvan Barınağı'na 7 adet kulübe bağışlandı. Topluluk üyeleri, akademik danışmanları Dr. Öğr. Üyesi Umut Cafer Karadoğan'ın rehberliğinde gerçekleştirdikleri bu projeyle barınaktaki hayvanların daha iyi şartlarda yaşamasına katkı sağladı. Kulübün özverili çalışmaları sayesinde barınaktaki hayvanlar, soğuk kış aylarında daha güvenli ve sıcak bir yuvaya kavuştu. - SİNOP