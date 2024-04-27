Sinop Valisi Mustafa Özarslan, Mertoğlu köyünde vatandaşların sorunlarını dinledi - Son Dakika
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Yerel

Sinop Valisi Mustafa Özarslan, Mertoğlu köyünde vatandaşların sorunlarını dinledi

Sinop Valisi Mustafa Özarslan, Mertoğlu köyünde vatandaşların sorunlarını dinledi

Sinop Valisi Mustafa Özarslan, Mertoğlu köyünde vatandaşların sorunlarını dinledi. Köyde başıboş köpek sorunu yaşandığı belirtildi.

27.04.2024 18:26  Güncelleme: 18:31
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Mertoğlu köyünde vatandaşların problemlerini dinleyen Sinop Valisi Mustafa Özarslan'a bir vatandaş, "Köyümüzde başıboş köpek sorunu var. Belediyeye gidiyoruz, 'orası köy, özel idare ilgileniyor' diyorlar. Özel idareye gidiyoruz, 'orası belediyede onlar ilgileniyor' diyorlar" şeklinde dert yandı.

Sinop Valisi Mustafa Özarslan, Mertoğlu köyü sakinleriyle bir araya geldi. Mertoğlu köyünün genel durumu hakkında Muhtar Mustafa Ünal'dan bilgiler alan Vali Özarslan, köyde yaşayan vatandaşlardan birebir araya aracı koymadan onların sorunlarını dinledi. Mertoğlu Köyü Muhtarı Mustafa Ünal, "Köyümüzün tabii ki bazı sorunları var. Bunun için hepinizi buraya topladık" dedi.

Daha sonra konuşan Vali Özarslan, "Tüm ilçedeki muhtarlarımızı dinledik ve notlarımızı aldık. Sorunları kayda alıp takibini yapıyoruz. Not aldığımız sorunların ne kadarını çözdük ne kadarını çözemedik tekrar mahalle muhtarlarımızla ve köy muhtarlarımızla bir araya gelip değerlendireceğiz. Muhtarlar sizlerin temsilcisi. Burada çözülemeyen sorunları ona ileteceksiniz, o da bize iletecek. Biz de bu sorunları değerlendirip takip edeceğiz" diye konuştu.

"Köpek sorunuyla belediye ve özel idare ilgilenmiyor"

Ardından Mertoğlu köyünde başıboş köpek sorunu yaşadıklarını belirten köy halkından Erdoğan Ünal, "Belediyeye gidiyoruz, 'orası köy, özel idare ilgileniyor' diyorlar. Özel idareye gidiyoruz, 'orası belediyede onlar ilgileniyor' diyorlar. Köpekler beni geçen gün sıkıştırdılar. En az 15 tane başıboş köpek var orada. Vatandaşlar bakamadığı köpekleri bırakıyor. Ayrıca mezbahada atık sorunu da yaşanıyor. Yıllardır atıklardan dolayı sorun yaşıyoruz. Kendime ait 3 tane hayvanım atıklardan dolayı telef oldu. Ayrıca bu atıklar çevre kirliliği de oluşturuyor. Çeltik tarlalarına da zarar veriyor" ifadelerini kullandı.

Vali Özarslan da başıboş köpekleri bırakan vatandaşları araçlarıyla birlikte plaka takip sisteminden takip edeceklerini söyledi.

Sinop Tarım İl Müdürü Fatih Önlem ise, atık sorunu ile ilgili olarak, "Biz orayla ilgili genel olarak işlemleri başlattık. İç kısımda da eksikler vardı. Biz onlara sürelerini verdik. Verdiğimiz süre içinde sorunlar çözülmezse ruhsatlarını iptal edeceğiz" açıklamasında bulundu.

Mertoğlu Köyü Çok Amaçlı Salonda vatandaşlarla bir araya gelen Sinop Valisi Dr. Mustafa Özarslan'a, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Yahya Çınkıl, İl Tarım ve Orman Müdürü Fatih Önlem, Sinop İl Müftüsü Paşa Bektaş, DSİ Harita Mühendisi Onur Yağcı ve Mertoğlu köyü muhtarı Mustafa Ünal eşlik etti. - SİNOP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Sinop Valisi Mustafa Özarslan, Mertoğlu köyünde vatandaşların sorunlarını dinledi - Son Dakika

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