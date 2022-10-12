Sinop yerel haberi | Sinop'ta yıkılma tehlikesi oluşan binada çalışmalar devam ediyor - Son Dakika
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Sinop yerel haberi | Sinop'ta yıkılma tehlikesi oluşan binada çalışmalar devam ediyor

12.10.2022 13:25

Sinop yerel haberi... Sinop'ta yıkılma tehlikesi oluşan binada çalışmalar devam ediyor Sinop'ta gece saatlerinde temelinde toprak kayması oluşan ve eğilmeye başlayan 5 katlı apartmanda çalışmalar devam ederken yaşanan durumun, bitişiğindeki boşluk alanda yapılan hafriyat çalışmasından kaynaklı olduğu ifade edildi.

Sinop'ta yıkılma tehlikesi oluşan binada çalışmalar devam ediyor

SİNOP - Sinop'ta gece saatlerinde temelinde toprak kayması oluşan ve eğilmeye başlayan 5 katlı apartmanda çalışmalar devam ederken yaşanan durumun, bitişiğindeki boşluk alanda yapılan hafriyat çalışmasından kaynaklı olduğu ifade edildi.

Sinop'ta gece saatlerinde İncedayı Mahallesi 1. Sokak'ta çatlama sesleri gelen 5 katlı apartman dairesinde ve bitişik binalarda yaşayanlar yıkılma tehlikesi olması sebebiyle tahliye edildi. Çevrede güvenlik önlemleri alınırken, binada yaşayanlar geceyi sokakta geçirdi. Sabah saatlerinde devam eden çalışmalarda vinç yardımıyla binaya destek verilirken, toprak kayması yaşanan ve boşa düşen temelinde doldurma çalışması yürütüldü. Binada oluşan yan binadan kopma ve eğilme havadan görüntülendi.

"Bunun sorumlu su tamamen müteahhit firma"

Binada ablasının yaşadığını söyleyen Nazire Şen, "Binanın yan tarafında boşluk bir alan var. Oraya kentsel dönüşümle yeni bina yapılacaktı. Dün buradaki hafriyat firması çalışma yaparken sağlam binanın temeline kepçe vuruyor, su borusu patlıyor ve toprak kayıyor. Bitişiğindeki binadan ayrılıyor ve yatmaya başlıyor. Saat 02.00 gibi haberimiz oldu. Binadan sesler geldiği için tahliye edilmesini istediler. Normalde bu binada sorunumuz yoktu ama maddi ve manevi boyutu da var. Evin içinde eşyalarımız duruyor, tahliye edemedik. Bunun sorumlusu tamamen müteahhit firma. Evin içini yeni yaptırmıştık, hiçbir şey alamadan çıktık evimizden. Bu işin sorumlularının bedelini ödemesini istiyoruz" diye konuştu.

Başlatılan çalışmalarla binanın temelindeki boşluğun doldurularak geçici sağlamlaştırma yapılacak. Bina sakinlerinin kısa süreliğine binaya girerek değerli eşyalarını alması sağlanacağı, sonrasında ise kontrollü olarak yıkılacağı öğrenildi.

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Sinop yerel haberi | Sinop'ta yıkılma tehlikesi oluşan binada çalışmalar devam ediyor - Son Dakika

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