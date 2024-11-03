Sırbistan'da Treno Kazası Protesto Edildi - Son Dakika
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Sırbistan'da Treno Kazası Protesto Edildi

Sırbistan\'da Treno Kazası Protesto Edildi

Novi Sad'daki tren kazasının ardından yüzlerce kişi Belgrad'da gösteri yaptı, Vucic istifaya çağrıldı.

03.11.2024 20:16
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Sırbistan'da tren istasyonunda meydana gelen kazanın ardından halk sokağa indi.

Sırbistan'ın Novi Sad kentindeki tren istasyonunda çok sayıda kişinin ölümüne neden olan kazanın ardından yüzlerce kişi başkent Belgrad'da sokağa indi. Göstericiler, yetkilileri ihmal ve yolsuzlukla suçlarken, ellerini hayatını kaybedenlerin kanını temsilen kırmızıya boyadıkları görüldü. "Kan ellerinizde" ve "Yolsuzluk öldürür" yazılı pankartlar taşıyan göstericiler, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'i istifaya çağırarak, "Vucic tutuklansın" sloganı attı.

Can kaybı 14'e yükseldi

Novi Sad kentinde 1 Kasım'da tren istasyonunun girişindeki çatının çökmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 14'e yükselirken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor. Savcılık, müfettişlerin Ulaştırma Bakanı Goran Vesic de dahil kazayla ilgili 26 kişiyle görüştüğünü, önemli belgeleri ele geçirdiğini bildirdi. Savcılık, 14 kişinin daha sorgulanmak üzere çağrıldığını açıkladı. - BELGRAD

Kaynak: İHA

Tren Kazası, Sırbistan, Politika, Güvenlik, belgrad, 3-sayfa, Yerel, Son Dakika

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