Sırbistan'da Vucic yenilgiyi kabul etti, Öğrenci Listesi yaklaşık 135 sandalye alacak - Son Dakika
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Sırbistan'da Vucic yenilgiyi kabul etti, Öğrenci Listesi yaklaşık 135 sandalye alacak

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Sırbistan'da düzenlenen genel seçimlerde yenilgiyi kabul eden Aleksandar Vucic, Öğrenci Listesi'nin yaklaşık 135, partisinin yaklaşık 105 sandalye alacağını söyledi. Vucic, Öğrenci Listesi'nin yaklaşık 2 milyon 200 bin, kendilerinin 1 milyon 720 bin oyu bulunduğunu belirtti.

Sırbistan'da Pazar günü düzenlenen genel seçimlerde başbakanlık için yarışan eski Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, seçim yenilgisini kabul etti.

Sırbistan'da 12 yıldır Başbakanlık ile Cumhurbaşkanlığı pozisyonlarında bulunan ve partisi Sırp İlerleme Partisi (SNS) 14 yıldır iktidarda olan Sırp lider Vucic, genel seçimlerin sonuçlarına ilişkin bir basın açıklaması yaparak, "Bu seçimleri kaybettiğimiz açık" dedi. İlk sonuçlardan durumun net olduğunu ve kaybettiklerini söyleyen Vucic, "Kaybettik, durum bu" ifadelerini kullandı.

İki yıldır devam eden geniş katılımlı protestoların ardından bugün rekor katılımla gerçekleşen gergin seçimlerin ardından Vucic, "Parlamentoda Öğrenci Listesi yaklaşık 135, biz ise yaklaşık 105 sandalye alacağız. Bizim yaklaşık 1 milyon 720 bin, onların ise yaklaşık 2 milyon 200 bin oyu var" dedi.

Vucic, bu sabah oy kullandıktan sonra yaptığı açıklamada, "Kaybetmemiz halinde yenilgiyi kabul edeceğiz. Kazanırsak zaferimizi kimse elimizden alamayacak" demişti.

Sırbistan'daki erken genel seçimlerde oy kullanma işlemi, sabah 07.00 itibarıyla başlamış ve sandıklar akşam 20.00'ye kadar açık kalmıştı.

Kavgalar, saldırılar, seçmenlere baskı ve karşıt gruplar arasında gerginliklerin yaşandığı oy kullanma sürecinin ardından, sonuçların açıklanmaya başlanmasının ardından şiddet olayları yaşanabileceği endişesiyle yoğun güvenlik önlemleri alındı.

Seçimlere katılım, rekor düzeyde gerçekleşti ve sandıkların kapanmasına kısa bir süre kala seçimlere katılım oranı, yaklaşık yüzde 69 olarak ölçüldü.

Sırbistan'da iktidar karşıtı gösteriler 2024'te Novi Sad'daki tren istasyonunda yaşanan facianın ardından başlamış ve öğrenciler öncülüğünde gerçekleştirilen ülke tarihinin en kalabalık protestoları, partiler üstü bir muhalif siyaset hareketini doğurmuştu.

Çok sayıda muhalefet partisi, yerel hareket ve sivil toplum kuruluşu tarafından da desteklenen Öğrenci Listesi, 250 sandalyeli parlamentonun üyelerini belirleyecek seçimler için uzmanlar, sporcular ve sanatçıların da aralarında yer aldığı bir seçim listesi hazırlamıştı.

Kaynak: İHA
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