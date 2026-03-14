Sırma Halı İşçileri Protesto Düzenledi

14.03.2026 10:22
Gaziantep'te Sırma Halı Fabrikası işçileri, ödenmeyen maaşlar için dört gündür protesto yapıyor.

(GAZİANTEP) - Haber: Jiyan ERKILIÇ

Gaziantep'te Sırma Halı Fabrikası işçileri, ödenmeyen maaşlar ve yatırılmayan zam farkları nedeniyle dört gündür sürdürdükleri protesto kapsamında Balıklı Parkı'nda açıklama yaptı. Yürüyüş yapmak isteyen işçilere, güvenlik kuvvetleri izin vermedi.

Gaziantep'te Sırma Halı Fabrikası'nda çalışan işçiler, mart ayı maaşlarının yatırılmaması ve maaşlara yapılan zam farklarının ödenmemesi nedeniyle dört gün önce başlattıkları eylemi sürüyor. Açıklama öncesinde yürüyüş yapmak isteyen işçilere güvenlik kuvvetleri izin vermedi. Bunun üzerine işçiler Balıklı Parkı'nda bir araya gelerek taleplerini kamuoyuna duyurdu.

Basın açıklamasında işçiler, maaşlarının uzun süredir düzensiz ve geç yatırıldığını, ocak ayında yapılan zammın ise hala hesaplarına yansıtılmadığını belirtti. İftar saatinde fabrikadaki mutfağın kapatıldığını söyleyen işçiler, akşam yemeklerini kendi aralarında topladıkları para ile karşılamak zorunda kaldıklarını ifade etti. İşçiler ayrıca fabrikada tuvaletlerin dahi kapatıldığını dile getirdi.

İşçiler yaşadıkları mağduriyetin giderilmesini isteyerek, "Bu mağduriyetlerimiz neden giderilmiyor? Fabrikada işçilerin eli ayağı kopuyor, ölüyor. Kimse yanında olmuyor. İşçi devletine sığınmazsa, temsilcisine, sendikasına, vatanına sığınmazsa derdini kime anlatacak? Basın mensuplarından rica ediyorum, sesimizi yetkililere duyursunlar" dedi.

Ücretlerinin uzun süredir düzensiz ödendiğini belirten işçileri, "Aylardır hatta yıllardır maaşlarımızın düzensiz ve geç yatırılması sorununu üstlerimize, patrona bildirdik. Düzeltileceğine dair hiçbir şey duymadık patronlardan. Her zaman dış kapının dış mandalı muamelesi yapıldı. İki gün önce lavabo ve yemekhaneleri kapattılar" diye konuştu.

"Ekmek ve adalet ihtiyacı karşısında bu kadar dikilmeyin"

BİRTEK-SEN Genel Başkanı Mehmet Türkmen de işçilerin hak taleplerinin engellenmemesi gerektiğini belirterek, "Ne yaparsanız yapın, ekmek ve adalet ihtiyacı karşısında bu kadar dikilmeyin. Bugün barikat kurarak işçinin eylemini engelleyebilirsiniz. Geçen yıl yaptığınız gibi yasak kararlarıyla sendika başkanlarını tutuklayarak işçinin hak arama mücadelesini, grevini yasaklayabilirsiniz ama bakın bu öfke büyüyor" dedi.

İşçilerin haklarının ödenmesi çağrısında bulunan Türkmen, "Buradan ilan ediyoruz, bir kere daha Sırma Halı patronuna, Hanifi Şireci'ye çağrı yapıyoruz; bu işçilere el koyduğunuz, gününde ödemediğiniz gecikmiş mesai ve zam farklarını ödeyin. Her gün bu işçileri tehdit etmekten, tutanak tutmaktan ve tazminatsız işten atmakla tehdit etmekten vazgeçin. Artık işçiyle aynı mesafeden konuşmayı öğrenin. İşçileri insan yerine koymayı öğrenin. Bu işçiler sizin köleniz değil" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
