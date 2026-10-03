Şırnak İl Müftülüğü, Camiler ve Din Görevlileri Haftası\'nda personelini ziyaret etti

Şırnak İl Müftülüğü, 1-7 Ekim Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla kurum personeli, din görevlileri ve Kur'an kursu öğreticilerini ziyaret ederek haftalarını kutladı.

1-7 Ekim Camiler ve Din Görevlileri Haftası münasebetiyle gerçekleştirilen program kapsamında, Şırnak İl Müftü Vekili Abdullah Şanlı ile Din Hizmetleri Uzmanları Semih Çelik, Abdullah Tekdal ve Mücahit Ala kurum ziyaretlerinde bulundu. Ziyaretlerde il müftülüğü personeli, din görevlileri ve Kur'an kursu öğreticileri ile bir araya gelindi.

Toplumun manevi hayatına rehberlik eden din görevlilerinin üstlendiği sorumluluğa dikkat çeken İl Müftü Vekili Abdullah Şanlı, özveri ve gayretle görev yapan tüm personelin 1-7 Ekim Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nı tebrik ederek, yürüttükleri çalışmalarda kolaylık ve başarılar diledi.