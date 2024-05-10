Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde ressam çift köy meydanında sergi açtı - Son Dakika
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Yerel

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde ressam çift köy meydanında sergi açtı

Şırnak\'ın Beytüşşebap ilçesinde ressam çift köy meydanında sergi açtı

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Kavaklı köyünde yaşayan ressam çift, yaptıkları resimleri köy meydanında sergiledi. Çift, daha önce Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçesindeki sergiden sonra kendi köylerinde sergi açtı ve tablolarını satışa çıkardı. Özdemir çifti, başka bölgelerde de sergi açmak istediklerini belirtti.

10.05.2024 10:09  Güncelleme: 10:12
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Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde ressam çift, köy meydanında sergi açtı.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Kavaklı köyünde yaşayan öğretmen Elif ile Mesut Özdemir isimli ressam çift, yaptıkları resimleri köy meydanında sergiledi. Daha önce Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçesindeki Halk Eğitim Merkezi bünyesinde sergi açan çift, 20 tabloyu 5 ile 10 bin lira arasında satışa çıkardı. Özdemir çifti, başka yerlerde de sergi açmak istediklerini dile getirdi.

Elif Özdemir, "Köyümüzde eşimle beraber yaptığımız resimleri sergiledik. Daha önce Doğubeyazıt ilçesinde sergi açmıştık, şimdi kendi köyümüzde açtık. Çok güzel geçti. 5 ile 10 bin lira arasında satışını yapıyoruz" dedi.

Mesut Özdemir ise, "Köyümüzdeki okulda bu faaliyeti yaptık, resimlerimizi tanıttık. Yetkililerimize seslenmek istiyorum, başka bölgelerde de bunları sergilemek istiyoruz" diye konuştu. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde ressam çift köy meydanında sergi açtı - Son Dakika

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