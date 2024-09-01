Şırnak\'ta PKK tarafından şehit edilen 154 güvenlik görevlisinin ismi dev anıtta yaşatılıyor

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Şırnak'ın Uludere ilçesinde bölücü terör örgütü PKK mensupları tarafından şehit edilen 154 güvenlik görevlisinin ismi anıtta yaşatılıyor.

Uludere ilçesinde kaymakamlığın yaptırmış olduğu dev anıt görenleri duygulandırıyor. İlçeye hakim bir üs bölgesinde yapılan dev şehit anıtı hem gündüz hem de gece görüntülendi. İlçe Kaymakamı Bekir Yalçın'ın talimatıyla yaptırılan dev anıtta, farklı tarihlerde vatan toprakları için canlarını feda eden 154 Uludereli güvenlik görevlisinin ismi yazıldı.

İlçe merkezinde anıt ve ay yıldızlı al bayraklarla donatılan anıt görenleri duygulandırıyor. İlçenin simgesi haline gelen anıtı ziyaret eden Şehit Aileleri Derneği Başkanı ve aynı zamanda şehit ailesi olan Halil Altürk, anıtı görünce duygulandığını söyledi. Altürk, "Başta valimiz olmak üzere kaymakamımıza ve emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Şehit ailesiyim. Burada şehitlerimizin isimleri yaşatılıyor. Duygulanmamak elde değil. Hepsinden Allah razı olsun. Allah devletimize zeval vermesin. Bizlere sahip çıkıyorlar. Burada şehitlerimizin sayesinde kalıyoruz. Şehitlerimizin mekanları cennet olsun ruhları şad olsun" dedi. - ŞIRNAK