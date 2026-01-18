Şırnak\'ın Gastronomi Projesi Başladı

Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, şehrin kültürel mirasını gastronomi turizmine dönüştürecek dev bir proje için düğmeye bastı.

Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi içerisinde yer alacak olan Nuh'un Ambarı Gastronomi Merkezi proje alanında, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Hakkı Turğut ile birlikte incelemelerde bulunan Başkan Yarka, teknik ekipten brifing aldı. Proje, sadece bir restoran kompleksi olmanın ötesinde, Şırnak'ın binlerce yıllık mutfak kültürünün bilimsel ve turistik bir temelde yaşatılmasını amaçlıyor. Merkezin mimari yapısında yöresel motifler modern çizgilerle birleşirken; içerisinde tadım atölyeleri, yöresel ürün satış noktaları ve eğitim alanları yer alacak.

Konu ile ilgili değerlendirmede bulunan Başkan Yarka, "Şırnak mutfağının özgün lezzetlerini gelecek nesillere aktarmak ve şehrimizi gastronomi haritasında hak ettiği yere getirmek için çalışıyoruz" dedi.

Nuh'un Ambarı Projesinin tamamlanmasıyla birlikte, Şırnak'ın sadece doğal güzellikleri ve tarihiyle değil, aynı zamanda damak çatlatan lezzetleriyle de yerli ve yabancı turistlerin cazibe merkezi haline gelmesi hedefleniyor.

Başkan Yarka ve İl Müdürü Turğut, projenin fiziki ilerlemesi ve kullanım alanları üzerine yaptıkları değerlendirmelerin ardından, merkezin şehre hayırlı olmasını diledi. - ŞIRNAK