Şırnak\'ta 76 personele göç eğitimi

Türkiye'nin önemli sınır kentlerinden Şırnak'ta düzensiz göçle mücadele kapsamında güvenlik güçlerine yönelik eğitim çalışmaları sürüyor. Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan 76 personele, düzensiz göçle mücadele konusunda kapsamlı bilgilendirme semineri verildi.

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü Şehit Gökhan Ünaldı Yerleşkesi Konferans Salonunda gerçekleştirilen seminere, İl Göç İdaresi Müdür Vekili Ali Onur Yücedağ da katıldı. Seminerde 76 emniyet personeline, düzensiz göçle mücadelede yürütülen çalışmalar, saha uygulamaları ve ilgili süreçler hakkında bilgilendirme yapıldı. Sınır hattında görev yapan güvenlik personelinin konuya ilişkin farkındalığının ve uygulama kapasitesinin artırılması hedeflendi.

Sınır kentinde düzensiz göçe karşı etkin mücadele

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, sınır kenti Şırnak'ta düzensiz göçün önlenmesi ve saha uygulamalarının daha etkin yürütülmesi amacıyla çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğü belirtildi. Seminerle birlikte emniyet personelinin düzensiz göçle mücadelede karşılaşabileceği durumlara ilişkin bilgi ve farkındalığının artırılması amaçlanırken, güvenlik birimleri ile göç idaresi arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesine de katkı sağlanması hedeflendi. Yetkililer, Şırnak'ın sınır kenti olması nedeniyle düzensiz göçle mücadelede kurumlar arası iş birliği ve saha çalışmalarının önemine dikkat çekerek, yasa dışı göç hareketlerinin önlenmesine yönelik uygulamaların aralıksız devam edeceğini bildirdi.