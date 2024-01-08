Şırnak\'ta çocuklar kar yağışı sonrası buz pistinde kaymanın keyfini çıkardı

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde çocuklar, kar yağışı sonrası buz pistine dönüşen yerlerde leğen ve tepsi ile kaymanın keyfini çıkardı.

İlçede yoğun kar yağışı sonrası hava sıcaklığının düşmesiyle bazı yerler adet buz pistine döndü. Başara köyünde bir grup çocuk, evlerinden aldığı tepsi ve leğenlerle gün boyu karda kaymanın keyfini çıkardı. Çocuklardan Efe Alperen Gökçe, kar yağışını beklediklerini belirterek, hava çok soğuk olmasına rağmen kayak yapmanın keyfini çıkardıklarını söyledi. Çimen Gökçe ise kar yağışı sonrası kaymaya çalıştıklarını ifade ederek, uzun süredir bu anı beklediklerini ve eğlendiklerini dile getirdi. - ŞIRNAK