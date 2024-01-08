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Şırnak'ta çocuklar kar yağışı sonrası buz pistinde kaymanın keyfini çıkardı - Son Dakika
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Şırnak'ta çocuklar kar yağışı sonrası buz pistinde kaymanın keyfini çıkardı

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde yoğun kar yağışı sonrası bazı yerler adeta buz pistine döndü. Başara köyünde bir grup çocuk, evlerinden aldıkları tepsi ve leğenlerle karda kaymanın keyfini çıkardı. Çocuklar, uzun süredir bekledikleri bu anı eğlenceli bir şekilde geçirdi.

Şırnak\'ta çocuklar kar yağışı sonrası buz pistinde kaymanın keyfini çıkardı
08.01.2024 - 09:55,
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Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde çocuklar, kar yağışı sonrası buz pistine dönüşen yerlerde leğen ve tepsi ile kaymanın keyfini çıkardı.

İlçede yoğun kar yağışı sonrası hava sıcaklığının düşmesiyle bazı yerler adet buz pistine döndü. Başara köyünde bir grup çocuk, evlerinden aldığı tepsi ve leğenlerle gün boyu karda kaymanın keyfini çıkardı. Çocuklardan Efe Alperen Gökçe, kar yağışını beklediklerini belirterek, hava çok soğuk olmasına rağmen kayak yapmanın keyfini çıkardıklarını söyledi. Çimen Gökçe ise kar yağışı sonrası kaymaya çalıştıklarını ifade ederek, uzun süredir bu anı beklediklerini ve eğlendiklerini dile getirdi. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Şırnak'ta çocuklar kar yağışı sonrası buz pistinde kaymanın keyfini çıkardı - Son Dakika
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