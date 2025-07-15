Şırnak\'ta darbenin 9. yılı çeşitli etkinlikler anıldı

Şırnak'ta, 15 Temmuz darbe girişimin yıl dönümü nedeni ile çeşitli etkinlikler düzenlendi.

15 Temmuz darbe girişimin 9. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Şırnak 23. Piyade Tümen Komutanlığı Şehitlik Anıtı önünde darbe girişiminde şehit olanlar anıldı. Program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve duaların okunmasıyla devam etti. Daha sonra program Şırnak 23. Piyade Tümen Komutanlığı Şehitlik Anıtı'nın gezilmesi ve karanfil bırakmasıyla sona erdi. Şırnak Cumhuriyet Meydanı'nda, 15 Temmuz darbe girişi ile ilgili fotoğraf sergisi gezildi.

Şırnak Valiliği tarafından İsmetpaşa Mahalle'de bulunan Ulu Camii'nde şehitler için mevlit programı düzenlendi. Burada da Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan program Mevlid-i Şerif ve ilahilerin okunmasıyla devam etti. İl Müftüsü Orhan Örnek ise şehitler için dua etti. Cami çıkışında mevlit programına katılanlara lokum ikram edildi.

Programlara; Vali Birol Ekici, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Mevlüt Dirim, İl Emniyet Müdürü Serdar Büyükleblebici, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı. - ŞIRNAK