Şırnak\'ta Domatesten Ot Çıktı

Şırnak merkezde sabah kahvaltısı için bahçeden domates toplayan bir vatandaş, gördüğü manzara karşısında adeta gözlerine inanamadı. Şırnaklı vatandaş, domatesin içinden çıkan ot nedeniyle şaşkınlık yaşadıklarını söyledi.

Olay, Şırnak merkezde yaşandı. Muhittin Benek isimli vatandaş, iş ortağı Şeyhmus Uslu'ya ait bahçede kahvaltı için domates toplarken sıra dışı bir durumla karşılaştı. Bahçeden topladığı bir domatesin içinden ot çıktığını fark eden Benek, bu anları cep telefonuyla kayda aldı.

Domatesi ortadan ikiye bölen Benek, sap kısmından çıkan otun iç kısımdan dışarıya doğru uzandığını gördü. Görüntüler kısa sürede çevresindekilerin ilgisini çekerken, Benek yaşadığı şaşkınlığı şu sözlerle dile getirdi:

"Yıllardır Şeyhmus'la birlikte bahçe işleriyle uğraşıyoruz. Böyle bir olayı ilk kez yaşıyoruz. Domatesin içinden resmen yeşermiş bir ot çıktı. Gözlerimize inanamadık".

Doğal yollarla büyüyen domateste meydana gelen bu ilginç olay, bölge halkı arasında da merak konusu oldu. - ŞIRNAK