Şırnak'ta etkinlikler ve toplantılar yasaklandı - Son Dakika
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Yerel

Şırnak'ta etkinlikler ve toplantılar yasaklandı

Şırnak Valiliği tarafından yapılan açıklamada, 14-16 Ağustos tarihleri arasında Valilik ve Kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinlikler dışında her türlü açık yer toplantıları, gösteri yürüyüşleri ve basın açıklamalarının yasaklandığı belirtildi.

14.08.2024 00:44
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(DİYARBAKIR) - Şırnak Valiliği'nden yapılan açıklamada, Valilik ve Kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinlikler ile kamu kurum ve kuruluşlarının düzenleyeceği programlar, resmi bayramlar ve spor müsabakaları haricindeki diğer programların 14-16 Ağustos günlerinde yasaklandığı bildirildi.

Valilğin resmi sayfasında paylaşılan duyuruda, Valilik ve Kaymakamlık'ların uygun göreceği etkinlikler dışında yapılması muhtemel her türlü açık yer toplantıları ile gösteri yürüyüşleri, toplu olarak karşılama ve uğurlama merasimleri, kurum ve kuruluşların kendi binası dışında yapacakları basın açıklaması, oturma eylemi ve mitinglerin yasaklandığı belirtildi.

Valilik'ten yapılan açıklama şu şekilde:

"Valilik ve Kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinlikler, resmi bayramlar, resmi anma günleri, spor faaliyetleri, resmi tören ve kutlamalar ile bu kurumların gelenek ve göreneklerine göre yapacakları programlar, sendika ve siyasi partilerin tüzüklerine göre yapacakları kongreler, ticari kimliği bulunan özel hukuk tüzel kişilerinin ticari faaliyetleri hariç olmak üzere, yapılması muhtemel her türlü açık yer toplantıları ile gösteri yürüyüşleri, toplu olarak karşılama ve uğurlama merasimleri, kurum ve kuruluşların kendi binası dışında yapacakları basın açıklaması, oturma eylemi, miting, çadır kurma, imza kampanyası, stant açma, kitlesel cenaze merasimi ve mezarlık ziyareti, anma töreni,  şenlik, konser, eğlence, oyun temsili, gösteri vb. türdeki tüm eylem ve etkinlikler, ses yayın araçlarıyla yapılabilecek her türlü sesli ve görsel faaliyetler, dilek feneri-balon uçurtmak, drone-paramotor vb. her türlü hava faaliyetleri ile el ilanı, sticker, broşür vb. dağıtılması, afiş ve pankart asılması vb. etkinliklerin ve ilimiz genelinde yapılacak olan eylem ve etkinliklere katılmak amacıyla toplu olarak ilimiz dışından gelecek olan şahıslar ile il merkezi ve ilçeler arası toplu olarak giriş çıkışlar Şırnak il merkezi ve ilçeler dahil olmak üzere, tüm il sınırları içerisinde 14.08.2024 günü saat 00: 01'den 16.08.2024 günü saat 23: 59'a kadar 3  gün süreyle yasaklanmıştır."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Şırnak'ta etkinlikler ve toplantılar yasaklandı - Son Dakika

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