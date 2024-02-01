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Şırnak'ta Gösteri ve Yürüyüşler 13 Gün Yasaklandı - Son Dakika
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Şırnak'ta Gösteri ve Yürüyüşler 13 Gün Yasaklandı

Şırnak\'ta Gösteri ve Yürüyüşler 13 Gün Yasaklandı

Şırnak Valiliği, şehirde gösteri, yürüyüş ve açık hava toplantılarının 13 gün süreyle yasaklandığını duyurdu. Yasak, valilik ve kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinlikler, resmi bayramlar ve spor müsabakaları haricinde geçerli olacak.

01.02.2024 14:52
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Şırnak Valiliği, şehirde gösteri, yürüyüş ve açık hava toplantılarının 13 gün yasaklandığını açıkladı.

Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, valilik ve kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinlikler ile kamu kurum ve kuruluşlarının düzenleyeceği programlar, resmi bayramlar ve spor müsabakaları haricinde gösteri, yürüyüş ve açık hava toplantılarının 3 Şubat günü saat 00.01'den itibaren 13 gün yasaklandığı belirtildi. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Valilik ve kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinlikler ile kamu kurum ve kuruluşlarının düzenleyeceği programlar, resmi bayramlar, resmi anma günleri, spor faaliyetleri, resmi tören ve kutlamalar ile bu kurumların gelenek ve göreneklerine göre yapacakları programlar, sendika ve siyasi partilerin tüzüklerine göre yapacakları kongreler, 298 Sayılı Kanun'a göre yapılacak etkinlikler hariç olmak üzere yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda yapılması muhtemel her türlü açık yer toplantıları ile gösteri yürüyüşleri, toplu olarak karşılama ve uğurlama merasimleri, kurum ve kuruluşların kendi binası dışında yapacakları basın açıklaması, oturma eylemi, miting, çadır kurma, imza kampanyası, stant açma, kitlesel cenaze merasimi ve mezarlık ziyareti, anma töreni, şenlik, konser, eğlence, oyun temsili, gösteri vb. türdeki tüm eylem ve etkinlikler, ses yayın araçlarıyla yapılabilecek her türlü sesli ve görsel faaliyetler, dilek feneri-balon uçurtmak, dron-paramotor vb. her türlü hava faaliyetleri ile ticari kimliği bulunan özel hukuk tüzel kişilerinin ticari faaliyetleri hariç olmak üzere el ilanı, sticker, broşür vb. dağıtılması, afiş ve pankart asılması vb. etkinliklerin ve ilimiz genelinde yapılacak olan eylem ve etkinliklere katılmak amacıyla toplu olarak ilimiz dışından gelecek olan şahıslar ile il merkezi ve ilçeler arası toplu olarak giriş çıkışlar, Şırnak il merkezi ve ilçeler dahil olmak üzere tüm il sınırları içerisinde (coğrafi alan-il merkezi, ilçeler, polis ve jandarma sorumluluk bölgelerinin tamamı) 03.02.2024 günü saat 00.01'den 15.02.2024 günü saat 23.59'a kadar 13 gün süreyle yasaklanmıştır." - ŞIRNAK

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Şırnak'ta Gösteri ve Yürüyüşler 13 Gün Yasaklandı - Son Dakika
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