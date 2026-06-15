Şırnak'ta Jandarma'nın 187. yılı kutlandı - Son Dakika
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Şırnak'ta Jandarma'nın 187. yılı kutlandı

Şırnak\'ta Jandarma\'nın 187. yılı kutlandı
15.06.2026 13:42  Güncelleme: 13:44
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Şırnak'ta Jandarma Teşkilatı'nın 187. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi. Vali Birol Ekici, jandarmanın güvenlik ve kamu düzenindeki önemine vurgu yaparak, terör ve uyuşturucuyla mücadelede elde edilen başarılardan bahsetti. Programda köpekli gösteriler ve silah sergisi de yer aldı.

Şırnak'ta, Jandarma Teşkilatının 187'nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Şırnak İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Zafer Tombul, Çakırsöğüt Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Şinasi Güçlü ve beraberindeki jandarma personelinin Vali Birol Ekici'yi makamında ziyaretiyle başlayan kutlamam programı, valilik bahçesindeki Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirilen çelenk sunma töreniyle devam etti. Çelenk sunumu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından programda konuşan Vali Ekici, jandarmanın 86 milyonun güvenini kazanmış, ülkenin kamu düzen ve güvenliğinin sağlamasında en önemli rolü sağlayan kuruluşlarından birisi olduğunu söyledi. Jandarmanın kamu düzen ve güvenliğinin sağlamasından sorumlu disiplinli personeli ile ülkenin yüzde 95'inden sorumlu olduğunu ve dünyaya örnek bir teşkilat yapılanması olduğunu aktaran Vali Ekici, devamında şöyle dedi:

"İlimizde de şehrimizin nüfusumuzun 57'si nüfusumuzun yüzde 40'ının bulunduğu alanlarda kamu düzen ve güvenini jandarmamız sağlamaktadır. Bütün ekonomik gelişmenin, toplumsal gelişmenin ve sosyal gelişmenin temelidir. Adaleti kamu düzenini ve huzuru sağladığımız zaman diğer gelişmeler bunun üzerine inşa edilmektedir. Jandarma şehrimizde terörün kökünün kazınmasında, uyuşturucunun kökünün kazınmasında suç ve suçlulukla mücadelede çok önemli başarılara imza atmıştır. ve bu başarılarıyla polisimizle, Mehmetçiğimizle, korucularımızla birlikte bugün şehrimiz Türkiye'nin en güvenli, en yaşanabilir şehirlerinin başında gelmektedir."

İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Zafer Tombul da jandarmanın kurulduğu günden bu yana günlük yaşamın her anında ülkenin her noktasında gece gündüz, sıcak soğuk, yağmur çamur demeden halkın hizmetinde olduğunu bundan sonra da olmaya devam edeceğini ifade etti. Tombul, şunları söyledi:

"Yerleşik kurum kültürü ve kimliğine sahip personeliyle jandarma üstün birlik ve silah arkadaşlığı ruhu vatandaşa insan merkezli adaletli sevgi ve şefkatle birleştirici ve kucaklayıcı yaklaşımıyla her zaman milletin yanında yer almış ve almaya da devam edecektir. Jandarma üstün vazife anlayışı, sarsılmaz disiplini, etkili ve gerçekçi eğitimi, yüksek fiziki ve moral gücü ile kutsal vatan topraklarımız üzerinde görev yaptığı her noktada Türkiye Cumhuriyeti'nin gücü ve teminatı olmuştur. Kahramanca canı pahasına her türlü zor şartlarda en zor arazi kesimlerinde başta teröristle mücadele harekatı olmak üzere her türlü suç ve suç örgütleriyle mücadele eden jandarma teşkilatımız, emniyet teşkilatımız ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla tam bir koordine içinde bağrından çıktığı milletinden aldığı destekle fedakarca görev yapmaktadır."

Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, İl Emniyet Müdürü Volkan Sazak ile Şırnak Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Başkanı Mehmet Güngör'ün konuşmalarının ardından uyuşturucu ve bomba arama köpekleri "Atom", "Emlak" ve "Çevik" eğitmenlerinin komutlarıyla çeşitli gösteriler yaptı. Tören geçişinin yapıldığı programda silah ve ekipman tanıtımı sergisi ile fotoğraf sergisi de gezildi.

Törenin ardından katılımcılara ikramda bulunuldu.

Programa, Şırnak Valisi Birol Ekici, Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, 23. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Rıfat Dönel, Cumhuriyet Başsavcısı Hayrullah Şahin, Vali Yardımcısı Murat Çiçek, İl Müftüsü Arif Yeşiloğlu, şehit ve gazi aileleri, polis ve askerler katıldı. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Şırnak'ta Jandarma'nın 187. yılı kutlandı - Son Dakika

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