Şırnak\'ta Kadınlar Jirki Kilimi İle Geleceği Dokuyor

Şırnak'ta kadınlar, "Jirki Kilimi ile Kadınlar Tarih Dokuyor Projesi" kapsamında hem istihdam ediliyor hem de yüz yıllardır bölgede yaşatılan kilimi geleceğe taşıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı onaylı, Dicle Kalkınma Ajansı ve İl Özel İdaresi ortaklığıyla yürütülen proje çerçevesinde kentte iki atölye kuruldu. Yaklaşık 100 kadın, sabah ve öğleden sonra vardiyalar halinde üretim yapıyor.

Proje dahilinde Uludere ve Silopi'de de yeni atölyeler açılacak. Kurulacak satış ofisi ve Cehennem Deresi Seyir Tepesi'ndeki tanıtım merkeziyle ürünlerin hem turistlere hem de internet üzerinden dünyaya ulaştırılması hedefleniyor.

Şırnak Valiliği, Şırnak İl Özel İdaresi ve Dicle Kalkınma Ajansı destekleri ile atölye kurduklarını belirten Dernek Başkanı Bişenk Fatma Acar, "Bizim projemiz, örf, adet, gelenek ve göreneklerimizi yaşatmak amacıyla hayata geçirildi. Özel idaremizin, sayın valimizin ve Dicle Kalkınma Ajansı'nın destekleriyle şu anda aktif olan 2 atölyemiz kuruldu. Her atölyemizde 17 ila 20 arasında tezgah yer almakta. Şu anda sabah ve öğleden sonra olmak üzere yaklaşık 100 kadın arkadaşımız Jirki kilim üretimi yapmaktadır. Uludere ilçesi ve Silopi'nin Başverimli beldesinde de 2 yeni atölye kurulum aşamasında. Bu atölyelerde de 60 kadınımıza daha iş imkanı sağlanacak. Asıl amacımız kadınlarımıza istihdam sağlamak, evdeki stresi atabilecekleri bir ortam oluşturmak ve kültürümüzü ileriye taşımaktır" dedi.

Satış ofisi ve turizm odaklı tanıtım

Acar, üretimlerin sadece yerelde değil, ulusal ve uluslararası pazara da sunulacağını belirterek şunları kaydetti:

"Bir satış ofisi kurduk. Bunun yanı sıra Cehennem Deresi Seyir Tepesi'nde de ürünlerimizi sergileyeceğimiz bir merkez açacağız. Turistlerin ilgisini çekmek, aynı zamanda internet üzerinden de satış yaparak Jirki kilimini dünyaya tanıtmak istiyoruz. Şimdiden farklı firmalardan siparişler almaya başladık. İnşallah dört atölyemizi tamamlayacağız, ardından beşinciyi kurarak üretimi artıracağız."

"Kadınların sosyal hayata katılımı güçleniyor"

Projenin kadınların sosyal hayata daha aktif katılımını da desteklediğini vurgulayan Acar, "Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımızdan da destek almaktayız. Kadınlarımız için hem ekonomik hem de sosyal anlamda güçlü bir adım atıyoruz. Destek veren herkese teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Şırnak'ta Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı bünyesindeki atölyede usta öğretici olarak çalışan 68 yaşındaki Kudret Tokgözoğlu, mesleğini yaklaşık 55 yıldır aynı aşkla sürdürüyor. 10 yaşından bu yana mesleğini hala devam ettiren Tokgözoğlu, hem kilim dokuyor hem de "Jirki kilimi"nin nesilden nesle aktarılmasını sağlıyor. Bugüne kadar 500'e aşkın öğrenci yetiştiren Tokgözoğlu, emeğiyle 2 oğluna bakıyor.

Tokgözoğlu, halk eğitim bünyesinde 25 yıl çalışarak emekliye ayrılmasına rağmen çok sevdiği işini çocukları için sürdürdüğünü söyledi. Küçüklüğünde köylerinde kızların okutulmadığını, çok istemesine rağmen okuyamadığını dile getiren Tokgözoğlu, bir şeyler yapması gerektiğini düşünerek, 25 yıldır yaşamı kilim tezgahında geçti. - ŞIRNAK