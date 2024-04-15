Şırnak'ta Nalbantlık Yapan Usta, At ve Katırların Ayak Bakımlarını Yaparak Geçimini Sağlıyor - Son Dakika
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Şırnak'ta Nalbantlık Yapan Usta, At ve Katırların Ayak Bakımlarını Yaparak Geçimini Sağlıyor

Şırnak\'ta Nalbantlık Yapan Usta, At ve Katırların Ayak Bakımlarını Yaparak Geçimini Sağlıyor

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde 20 yıldır nalbantlık yapan usta, at ve katırların ayak bakımlarını yaparak geçimini sağlıyor. İlçenin Oymakaya köyünde yaşayan Resul Ecer (53), 20 yıldır at ve katırların ayaklarını temizleyerek nallama yapıyor. Beytüşşebap ve Uludere ilçelerinden yüzlerce vatandaş, atlarını Ecer ustaya emanet ediyor. Nalbant Resul Ecer, zorlu ve tehlikeli bir iş yaptığını söyledi ve bu işi yaparak geçimini sağladığını belirtti.

15.04.2024 09:34  Güncelleme: 09:37
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Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde 20 yıldır nalbantlık yapan usta, at ve katırların ayak bakımlarını yaparak geçimini sağlıyor.

İlçenin Oymakaya köyünde yaşayan Resul Ecer (53), 20 yıldır at ve katırların ayaklarını temizleyerek nallama yapıyor. İlk ve sonbahar aylarında pancara giden vatandaşların atları bakıma alınıyor. Beytüşşebap ve Uludere ilçelerinden yüzlerce vatandaş, atlarını Ecer ustaya emanet ediyor.

Nalbant Resul Ecer, zorlu ve tehlikeli bir iş yaptığını söyledi. Atların el ve ayaklarına çivi çaktığını belirten Ecer, "İki ayak ya da iki el için 75 lira, 4 el-ayak için ise 150 lira alıyorum. 20 yıla aşkındır bu işi yapıyorum. Bu işi yaparak geçimimi sağlıyorum. Bu dağların başında başka iş olmadığı için ekmek mücadelesi için çalışıyorum" dedi. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Şırnak'ta Nalbantlık Yapan Usta, At ve Katırların Ayak Bakımlarını Yaparak Geçimini Sağlıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şırnak'ta Nalbantlık Yapan Usta, At ve Katırların Ayak Bakımlarını Yaparak Geçimini Sağlıyor - Son Dakika
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