Şırnak\'ta bayram boyunca şehir içi ulaşım ücretsiz olacak

Şırnak Belediyesi, Ramazan Bayramı süresince şehir içi otobüslerin vatandaşlara ücretsiz hizmet vereceğini duyurdu.

Belediyeden yapılan açıklamada, belediye bünyesinde hizmet veren şehir içi otobüslerin bayram süresince vatandaşlara ücretsiz hizmet sunacağın belirtildi. Uygulamanın, vatandaşların bayram ziyaretlerini daha rahat, hızlı ve sorunsuz bir şekilde gerçekleştirebilmesi amacıyla hayata geçirildiği ifade edildi. Açıklamada, "Vatandaşlarımızın şehir içi seyahatlerinin sorunsuz bir şekilde sağlanması amacıyla belediyemiz bünyesinde bulunan şehir içi otobüslerimiz Ramazan Bayramı boyunca halkımıza ücretsiz hizmet verecektir" denildi. - ŞIRNAK