Şırnak\'ta Sağlık-Sen\'den Şiddete Tepki

Son günlerde hukuki bir sürecin bahane edilerek sokakları terörize eden bir anlayışın ülkedeki birlik ve beraberliğe zarar verdiğini belirten Sağlık-Sen Şırnak Şube Başkanı Sabgatullah Anmal, sağlık çalışanları olarak bu şiddet olaylarını endişe ve kaygıyla takip ettiklerini söyledi.

Sağlık-Sen Şırnak Şube Başkanı Sabgatullah Anmal, her türlü şiddetin karşısında olduklarını belirterek, hangi gerekçeyle olursa olsun sorumluluk bilincine sahip hiçbir gücün insanları sokaklara çağırarak sözde "demokratik hak arama mücadelesi" söylemleriyle şiddetin ve provokasyonun nesnesi haline getirilmesine izin verilmemesi gerektiğini ifade etti. Anmal, "Özellikle sivil toplum kuruluşları, böylesi zamanlarda mühendislikle derinleştirilmek istenen kutuplaşmanın önüne geçmek ve toplumsal birliği korumak için tavrını net, açıklamaları gri alanlar oluşturmayacak samimiyette yapmalıdır. Ne yazık ki sağlık çalışanları adı altında örgütlenen bazı derneklerin son günlerde yaptıkları açıklamalarda özellikle milletimizin ortak değerlerini de istismar ederek vandalların, marjinal örgütlerin ürettikleri şiddeti meşru göstermeye çalıştıklarını büyük bir üzüntü ile gözlemlemekteyiz. Öyle ki inancımıza, ailevi değerlerimize kadar dil uzatan bu hayasızların tetiklediği şiddeti ve terörü perdelemek için açıklama yapan söz konusu derneklerin asıl amacı kendi ideolojik alanlarını tahkim etmek, milleti ötekileştirmektir. Sağlık çalışanları olarak buradan açıkça söylüyoruz, ülkemizde yürürlüğe konulmak istenen kaos senaryolarının ve aparatlarının farkındayız. Şiddeti eleştiriyormuş gibi yapıp, kendi ideolojik mevzisinde yer alanların ürettiği terörü meşrulaştırma kurnazlığının da farkındayız. Dolayısıyla üretilmek istenen her türlü şiddetin ve terörün karşısında sessiz çoğunluğu temsil eden milletimizin yanında olmaya, her türlü şiddetin karşısında durarak bu süreci sabırla izlemeye devam edeceğiz" dedi. - ŞIRNAK