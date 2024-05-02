Şırnak'ta trafik kazasında şehit olan Jandarma Asb. Çvş. Mustafa Şen'in son görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika
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Yerel

Şırnak'ta trafik kazasında şehit olan Jandarma Asb. Çvş. Mustafa Şen'in son görüntüleri ortaya çıktı

Şırnak\'ta trafik kazasında şehit olan Jandarma Asb. Çvş. Mustafa Şen\'in son görüntüleri ortaya çıktı

Şırnak'ta devriye görevi sırasında meydana gelen trafik kazasında şehit olan Jandarma Asb. Çvş. Mustafa Şen'in (23), görev yaptığı bölgede silah arkadaşıyla birlikte 'neredesin sen' adlı türküyü söylerken çekilen görüntüleri duygulandırdı.

02.05.2024 10:42
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Şırnak'ta devriye görevi sırasında meydana gelen trafik kazasında şehit olan Jandarma Asb. Çvş. Mustafa Şen'in (23), görev yaptığı bölgede silah arkadaşıyla birlikte 'neredesin sen' adlı türküyü söylerken çekilen görüntüleri duygulandırdı.

Şırnak'ta Gabar Dağı bölgesi Güleşli köyü sınırlarında bulunan petrol sahasında devriye görevi yapan Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığı'nda görevli tim, kobra tipi araçla seyir halindeyken, sürücü Uzman Erbaş N.C.'nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu trafik kazası meydana geldi. Kazada araçta bulunan Jandarma Astsubay Çavuş Mustafa Şen (23) ve Uzman Erbaş Ensar Enes Ertaş şehit oldu. Sürücü N.C. ile Asb. Çvş. K.Ç. yaralandı.

Şehit Şen'in acı haberi Antalya'nın Manavgat ilçesi Çakış Mahallesi'ndeki ailesine verildi. Şehidin cenazesi dün memleketi Manavgat ilçesi Yeni Mahalle Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından törenle toprağa verilirken, şehide ait son görüntüler de ortaya çıktı. Silah arkadaşının kayda aldığı görüntülerde Şen, 'Neredensin sen' adlı türküyü söylediği görüldü. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Şırnak'ta trafik kazasında şehit olan Jandarma Asb. Çvş. Mustafa Şen'in son görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şırnak'ta trafik kazasında şehit olan Jandarma Asb. Çvş. Mustafa Şen'in son görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika
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