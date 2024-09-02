Şırnak\'ta yeni adli yıl açılışı programı düzenlendi

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Şırnak'ta yeni adli yıl açılışı nedeni ile program düzenlendi.

Hakimler ve Savcılar Kurulu Genel Sekreterliğinin genelgesiyle 20 Temmuz'da başlayan adli tatil bugün itibari ile sona erdi. 2024-2025 adli yıl açılış programı kapsamında Şırnak Adliyesi bahçesinde tören düzenlendi. Törene, Adalet Bakanlığı Yüksek Müşaviri Birol Korkmaz, Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Özhan İnce, Cumhuriyet Başsavcısı Hayrullah Şahin, Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mevlüt Dirim, İl Emniyet Müdür Serdar Büyükleblebici, Şırnak Baro Başkanı Rojhat Dilsiz ve adliye çalışanları katıldı.

Şırnak Cumhuriyet Başsavcısı Hayrullah Şahin tarafından Atatürk Anıtına çelenk sunmayla başlayan program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasıyla devam etti.

Program verilen kokteyl ile sona erdi. - ŞIRNAK