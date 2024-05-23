Şırnak yaylalarında göçerlerin konaklaması başladı - Son Dakika
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Şırnak yaylalarında göçerlerin konaklaması başladı

Şırnak yaylalarında göçerlerin konaklaması başladı

Şırnak'ın Faraşin Yaylası'na erken gelen göçerler, yaylada 5 ay boyunca konaklayacak. Mardin, Siirt, Batman ve Gaziantep illerinden gelen göçerler, yeşile bürünen dağlarda binlerce hayvanı otlatmaya başladı.

23.05.2024 09:49
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Şırnak yaylalarında konaklamak için 30 gün önce yola çıkan göçerler yaylalara ulaştı. Yeşile bürünen dağlarda otlatılan binlerce hayvan, 5 ay Faraşin Yaylası'nda kalacak.

Beytüşşebap ilçesine bağlı Faraşin Yaylası'na göçerler bu yıl erken geldi. Bir ay önce farklı kentlerden sürüleri ile birlikte Faraşin Yaylası'na gelmek üzere yola çıkan göçerlerden ilki yaylaya ulaştı. 2650 rakımlı yaylanın Toptepe köyüne gelen göçerler, 5 ay boyunca yaylada kalmayı planlıyor. Yaylaya Mardin, Siirt, Batman ve Gaziantep illerinden göçerler geliyor. Huzur ve güvenin sağlandığı bölgede artık silah sesleri yerini kuzu seslerine bıraktı.

Toptepe köyünün muhtarı Haluk Işık, baharın gelişiyle artık yaylaya çıktıklarını söyledi. Işık, "Burası baharın gelişiyle beraber çok güzel oldu. Biz, her yıl ilkbahar aylarında buraya geliyoruz. Aylarca kalıp tekrar merkeze iniyoruz. Artık göçerler geliyor. Bu sene güzel görünüyor, yağmurlar güzel yağdı" dedi. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA

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