Sisli Afyonkarahisar Kalesi Görüntülendi

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Sislerin ortasında kalan Afyonkarahisar Kalesi böyle görüntülendi

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da 226 metre yüksekliğindeki tarihi Karahisar Kalesi yoğun sis altında havadan görüntülenerek kartpostallık görüntüler yakalandı.

Afyonkarahisar'da sabah saatlerinde etkisini göstermeye başlayan sisli hava gün ortasına kadar devam etti. Yoğun sis sürücülere zaman zaman zor anlar yaşatsa da emniyet ekipleri yol ve kavşaklarda sürücülere uyarılarda bulunarak trafik güvenliğini sağladı. Sisli hava Afyonkarahisar'da kartpostallık görüntüler de ortaya çıkardı. Fotoğraf meraklıları tarihi Karahisar Kalesi'nin sislerle çevrili halini fotoğraflamak için sabahın erken saatlerinde kentin yüksek kesimlerine çıktı. Fotoğraf Eğitmeni Emrullah Akgün ve gazeteci Mevlüt Tınas, Karahisar Kalesi'nin sislerle çevrili halini kendi objektiflerinden görüntüledi.